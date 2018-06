Nem feledik hagyományaikat Buzsákban

Csaknem egy évszázada élénken őrzik hagyományaikat Buzsákban. A hétvégén a táncé volt a főszerep, fennállásának hetvenedik évfordulóját ünnepelte a Buzsáki Népi Együttes. Nem csak gyerekek, felnőttek, hanem az idősek is ropták a színpadon.

Ropogtak a csizmaszárak, kopogtak a cipők, pörögtek a szoknyák. Táncra perdült a falu apraja nagyja Buzsákban. Takács László, a Buzsáki Boszorkányos Egyesület koreográfusa elmondta: egy ember életében is a 70 év nem kevés, főleg egy együttesnél. A megyében alig vagy a buzsákin kívül, ahol a mai napig élénken élnek a hagyományok. A viseletekben megelevenedettek a buzsáki hímzések is: a vézás, a boszorkányos és a rátétes.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kara Lajos polgármestertől megtudtuk: 1948-tól számítják a Buzsáki Népi Együttes megalakulását, akkor a gyulai fesztiválon elsöprő győzelmet arattak. Ma is élő hagyományként őrzik ezt a néptáncot a somogyi településen.

Hosszú László ott volt a 48-as gyulai fesztiválon. Tizenévesen díjjal tért haza falujába.

– Szóló kanásztánccal hoztam el az első díjat, akkor hívtak a Vasasba táncolni, de nem mentem el, parasztember vagyok, Buzsák az otthonom – tette hozzá. Nevetve idézte fel, mikor az öreg iskola udvarán a kopogós lépéseit gyakorolta.

– Az ment a legnehezebben, de ha tudnék, most is járnám – tette hozzá mosolyogva a 90 éves Laci bácsi.

Már általános iskolában a hagyományok szeretetére tanítják a gyerekeket. Hímeznek, faragnak és táncolnak. Jancsekity Fanni büszkén mesélte, hogy édesanyja és édesapja egyaránt népi táncolt, most húgával ők viszik tovább a családi hagyományt. Szabó Janka Zsófia szerint a tánc felszabadít, ő ezért kedveli.