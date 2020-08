Nem irreálisan drága a balatoni lángos

Külön oldal és csoport alakult a közösségi oldalon, ahol a Balatont kedvelők saját tapasztalataikkal igazolják, hogy nem kell irreális összeget kifizetni egy lángosért. Ezeket mutatjuk most.

A Balaton és lángosmozgalom névre keresztelt Facebook-oldal a következő sorokkal mutatkozik be:

Rengeteg hazugság és álhír terjed a Balatonnal kapcsolatban, mert, vannak akik gyengíteni akarják a turizmust, hergelni akarják az embereket. A Balaton a magyarok nyaralási célpontja, szeretjük, a miénk! Jó étvágyat a lángosevéshez!

Az alábbi poszthoz várják a strandolók észrevételeit, ahol magunk is meggyőződhetünk az árakról, bár figyelni kell, mert felkerült néhány fotó olyan árlistáról is, mely nem idén készült. Az mindenestre elsőre is jól látszik, hogy nincsenek elrugaszkodott árak a lángos terén sem a tóparton.

Hajrá Balaton! Mi így szeretünk téged! ❤️❤️❤️Akkor most adjunk a balatoni igazságnak egy kis segítséget! Kérjük, hogy…

A balatonmáriafürdői szabadstrandon például az alábbi árlistát fotózták:

Hi a tegnap Balatonberény után jelentem ma a Balatonmáriafürdői SZABADSTRANDON voltunk.A lángos is finom és nem…

