Nem kell elhagyniuk az országot, de van somogyi, aki önként hazajön

A szigetország negyvenhét év után, brit idő szerint pénteken 23 órakor távozott a EU közösségéből, ez egyébként példátlannak számít az unió történetében. Úgy fest, az Angliában élő somogyiakat nem érinti hátrányosan a kilépés.

Fehér Zoltán tíz évvel ezelőtt, még 2010-ben hagyta el Magyarországot. A somogyjádi férfi jelenleg Londonban él és főszakácsként dolgozik. Tapasztalata szerint nagy most a „fejetlenség” az angol fővárosban, senki nem tudja, hogy ezután mire számítson. Ráadásul nagy a munkaerőhiány is, hiszen a Brexit előtt sokan hagyták el a szigetet. Fehér Zoltán szerint a kilépéssel sokat veszítettek a britek, hiszen vannak olyan munkakörök, amelyben egyáltalán nem dolgoznak angolok, csak külföldiek. Érdeklődésünkre azt mondta, továbbra is dolgozhat Londonban, annak ellenére is, hogy a szigetország most már nem tagja az EU-nak. Egy ideiglenes letelepedési engedélyt is kiváltott, bár ez nem volt kötelező.

Hasonlóan vélekedik Kovács Kata is. A vendéglátásban dolgozó kaposvári fiatal úgy tudja: a Brexit miatt idén komolyabb változásra nem kell számítani az országban, ennek ellenére sok az elkeseredett ember. Tapasztalata szerint az utóbbi hónapokban, években eléggé visszaesett a font/forint árfolyam. Viszont ahogy közeledett az ország a kilépéshez, megerősödött a font a forinthoz képest. Kovács Kata úgy véli, drasztikusan megemelkednek majd árak Angliában, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy 2021. január elseje után hogyan alakulnak az adók, a vámok és a szabad kereskedelem. A kaposvári fiatal egyébként azt tervezi, hogy nyáron visszaköltözik a somogyi megyeszékhelyre.

Borongics Péter is folyamatosan követte a Brexittel kapcsolatos híreket, eseményeket. A Londonban élő, mernyei férfi szerint nincs ok az aggodalomra, a kilépés pedig új kapukat nyithat meg az angoloknak. A britek ugyanis azt várják, hogy ezután sokkal szabadabban kereskedhetnek az EU-n kívüli országokkal. Az unióba fizetett összegeket pedig ezután a gazdaságukba fektethetik be.