Nem kell szaunázni, ha az új busszal ingázunk

Huszonöt új autóbusszal bővül a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. flottája rövidesen. A Volán Buszpark három eredményes, több mint 17 milliárd forint értékű busz beszerzésével 201 modern jármű áll forgalomba.

Huszonöt új autóbusszal bővül a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. flottája rövidesen. A Volán Buszpark három eredményes, több mint 17 milliárd forint értékű busz beszerzésével 201 modern jármű áll forgalomba.

„A nyolcvankét hellyel rendelkező Credo Inovell autóbuszok normál padlómagasságúak, légkondicionáltak, s valamennyit wifiberendezéssel is felszerelik: a Kravtex Kft.-től összesen huszonöt modern jármű érkezik a Dél-dunántúli Közlekedési Központhoz – derült ki a társaság csütörtökön megjelent tájékoztatójából. – Mindezen kívül még abból a negyvenhárom Neoplan buszból is jut majd a Somogy, Baranya és Tolna megyében működő, kaposvári központú közlekedési vállalathoz, amelyeket a MAN Kft. gyárt. Az ötvenüléses járművekkel a Dél-dunántúli Közlekedési Központon kívül a Dél-alföldi, a Középkelet-magyarországi és a Középnyugat-magyarországi központok területén is találkozhatnak majd az utasok.”

A Volán Buszpark Kft. beszerzésével a közlekedési központok járműállománya hatvannyolc korszerű autóbusszal bővül. A huszonöt Kravtex Credót tavasszal, a negyvenhárom Neoplant nyáron állítják forgalomba, a beruházás kiemelt célja az utasok biztonságos, kényelmes kiszolgálása.

Ezenkívül a Volán Buszpark három eredményes, több mint 17 milliárd forint értékű buszbeszerzésének köszönhetően összesen 201 modern, a mai kor elvárásait teljesítő jármű áll ütemezetten forgalomba április végéig a Volánbusznál, valamint a közlekedési központoknál. A legutóbbi adatok szerint a dél-dunántúli régiós cégnek közel 2000 dolgozója van, 808 autóbuszt üzemeltetnek, s naponta több mint 6000 járatot teljesítenek. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke rámutatott: az értékteremtő somogyi műszaki fejlesztésnek közvetlen és közvetett haszna is van. Egyrészt az új autóbuszok üzembe állításával vélhetően csökken a járműpark fenntartási költsége, alacsonyabb lesz a flotta átlagéletkora, ugyanakkor környezetvédelmi előnyökön túl számottevően javul a szolgáltatás színvonala.

– A dél-somogyi kistelepülésekről is sokan ingáznak a nagyobb városokba és Kaposvárra – hangsúlyozta. – Fontos, hogy mindenki biztonságosan és kényelmesen utazzon a buszokon. Ez jogos elvárás, s lényeges, hogy a társaság igyekszik tovább fejleszteni a járműparkot. H. M.