Nem keresik gyakran, de hiánycikk az önbelövős injekció

Hiánycikk a somogyi gyógyszertárakban is az anafilaxiás sokkra beadható injekció. A készítményre allergiásoknak lehet szükségük, ha rovarcsípés után rosszul lesznek.

Pedig a szakember szerint jó, ha a csípésre érzékenyek felszerelkeznek életmentő önbelövős injekcióval. Ez az úgynevezett autoinjektor tartalmazza a gyógyszert, a fecskendőt és a tűt, valamint egy megbízható beadó rendszert. De még így is elkerülhetetlen, hogy a beadást követően mentőt hívjanak a beteghez.

Több internetes portál is arra hívta fel a figyelmet a napokban, hogy hiánycikk a készítmény. Érdeklődésünkre több somogyi patikában is megerősítették a hírt. A balatonföldvári Gondviselés Patikában Győrbíró László arról tájékoztatott: valóban hiánycikk a termék. – Kétféle injekció létezik – magyarázta a patika tulajdonosa. – Nálunk csak nagyon ritkán kérik ezt a fajta gyógyszert, de nem is rendelhető a felnőtteknek szánt adag. A gyerekeknek való feleakkora azonban rendelésre kapható.

A kaposvári Északnyugati Patikában azt mondták, nem rendelhető egyik készítmény sem. Kérdésünkre Tóthné Kalota Veronika, a gyógyszertár vezetője elmondta, hogy nemrégiben kaptak egyet, de egy évben talán egyszer keresik náluk azt a szert. – Annak ellenére, hogy nem rendelhető az anafilaxiás sokkra gyártott készítmény – mondta –, a gyógyszertár jelezheti a nagykereskedőnek az igényét. Ha valakinek szüksége van rá, behozza a receptet, és mi nagyon sok küzdelem árán, de igyekszünk beszerezni – szögezte le a szakember.

Győrbíró László elmondta: használható a gyermekeknek szánt készítmény felnőtteknél is. Abból azonban kettőt kell beadni egy felnőttnek. Csakhogy ugyanannyiba kerül egy adag gyerek oltóanyag, mint a felnőtt. Tehát, ez esetben dupla annyit kell fizetni, hogy kéznél legyen a segítség vész esetére. Létezik injekció is, ám azt csak orvos adhatja be. – Ez nem olyan, mint a kalcium – mondta kérdésünkre a szakember. – Nem szívódik fel a bélen keresztül.

Tóthné Kalota Veronika kaposvári gyógyszerész azt javasolja az allergiára hajlamos betegeknek, hogy ne várjanak az utolsó pillanatig a gyógyszer beszerzésével. Minél hamarabb jelezzék igényüket a patikában, hogy meg lehessen rendelni a készítményt.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatás szerint hamarosan megoldódik ez a probléma, addig is javasolják a gyerekeknek való készítményt, dupla annyiért.

A méhek és darazsak csípésére egyébként a gyerekek 0,8 százaléka, a felnőttek 3 százaléka allergiás. A tünetek azonnal, de később is jelentkezhetnek. Az egész szervezetet érintő allergiás reakció, vagyis anafilaxia jelentkezhet, amely akár a csípést követő 2-30. percben is bekövetkezhet. Ilyenkor akár gégeödéma is kialakulhat, amely az allergia miatt bekövetkezett halálok vezető oka.