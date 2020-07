Nem könnyítette meg sem a függők, sem a szakemberek dolgát a hosszú bezártság

Nem könnyítette meg a szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek dolgát a bezártság.

Egy teljesen új típusú működésre kellett átállni, de nem engedték el a segítségre szorulók kezét. A vírusveszély csúcsán sem zárt be teljesen az INDIT Közalapítvány „TÜKÖRKÉP” Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ. Ügyeleti rendszerben fogadták a klienseket, jelenleg pedig előre bejelentkezéssel, a biztonsági előírásokat betartva segítenek rajtuk. – A koronavírus megjelenésével néhány hét után érződött, hogy az emberek frusztrálttá váltak – mondta kérdésünkre Kovács Gergely, az INDIT Közalapítvány „TÜKÖRKÉP” Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ vezetője. – Akiknek addiktológiai problémájuk van, azoknak nem tett jót, hogy bezártak a vendéglátóhelyek. Sokan jelentek meg máshol, például trafikoknál.

Nyilván azok is ott iszogattak, akik szociális életet szerettek volna élni. A problémák nem múltak el, csupán a négy fal közé szorultak, ezért nagyon sokan kértek segítséget telefonon, a bizonytalanság sokkal érezhetőbb volt, mint a szerhasználat. A legtöbb új kliensnek csak segítő beszélgetésre volt szüksége, hogy átlendüljön a nehéz időszakon, mert elvesztette a munkahelyét, otthon maradt egy függő hozzátartozóval.

Az anonim alkoholisták is átálltak online működésre, amelyről a visszaállás nem volt egyszerű a szakembereknek. Vannak még bizonytalan területek, ilyen a prevenció is. Erről még nem tudják, hogyan fog újraindulni ősszel az iskolákban. A bulisegély-szolgálattal kapcsolatban is vannak kérdések, azon vannak a szakemberek, hogy az újranyíló szórakozóhelyek előtt vagy udvarán legyen erre lehetőség.