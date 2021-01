Nem lehet akadály, ha nincs otthon internet

Megyeszerte több településen alakítottak regisztrációs pontokat az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai, ahol segítenek az időseknek kitölteni a Covid 19 elleni vakcina igényléséhez szükséges dokumentumokat. Sokuknak ugyanis nincs internet hozzáférésük. A találkozó ugyanakkor arra is kiváló alkalom, hogy átadják az érdeklődőknek az oltóanyaggal kapcsolatos valósághű információkat.

Megyeszerte több településen alakítottak ki regisztrációs pontokat az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai, ahol segítenek az időseknek kitölteni a Covid–19 elleni vakcina igényléséhez szükséges dokumentumokat. Sokuknak ugyanis nincs internet-hozzáférésük. A találkozó ugyanakkor arra is kiváló alkalom, hogy átadják az érdeklődőknek az oltóanyaggal kapcsolatos valósághű információkat.

Bár folyamatosan növekszik Magyarországon a koronavírus elleni vakcinára regisztrálók száma, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai több hátrányos helyzetű régióban is tapasztalják, hogy segíteni kell a megfelelő információáramlást az oltással kapcsolatban, illetve a regisztrációhoz a technikai feltételeket is néhol biztosítani kell. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: vannak, akik nem rendelkeznek e-mail-címmel, nekik először ennek pótlásával kezdik a segítséget. Ha szükséges, azt is beállítják, elmagyarázzák, hogyan érik el a postafiókjukat. Kaposváron, a Biztos Kezdet Gyermekházban a segítséget nemcsak azok vehetik igénybe, akik eddig is az intézményekbe jártak, hanem bárki, akinek szüksége van rá.

– Akinek nincs internet-hozzáférése, okoseszköze, vagy ismeretlen az online világ számára, nekik próbálunk segíteni a vakcina igénylésben – mondta el Bacza Barbara, a kaposvári Biztos Kezdet Gyermekház vezetője. Hozzátette, többen keresték fel őket az idősebb korosztályból, sokan pedig telefonon érdeklődtek. De volt olyan is, aki a szüleinek nem tudott e-mail-címet létrehozni, és emiatt tért be hozzájuk.

Lesz e-mail-címük

Barcson a városi könyvtárban segítik az oltásra jelentkezőket. Az e-mail-cím létrehozásában is segítséget kaphatnak a könyvtárosokhoz fordulók. Ezenkívül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csökölyi Jelenlét pontján is van lehetőség az oltásra regisztrálni.

Vannak olyanok, akik eszköz- vagy internetelérés hiányában nem tudnak regisztrálni, számukra rendszeres számítógép- és internetkapcsolatot is biztosítanak intézményeikben.