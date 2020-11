Nem lesz hajtás, oda a terv

A dámbarcogás idejét nem zavarták a korlátozások Somogyban, leszámítva azt, hogy továbbra sem jöhettek vendégvadászok. Viszont, ahogy annak vége lett, jött a következő komoly bevételkiesést eredményező döntés: nem lehet társas vadászatokat tartani.

A megjelent kormányrendelet számos bizonytalanságot okozott a vadászatban is, ezért a vadászatra jogosultak egy része úgy döntött, nem bízza a véletlenre a jogi értelmezést. – Társaságunk megvárja a vadászati hatóság értesítését, addig is minden társas vadászatot leállítottunk – mondta kérdésünkre Barkóczi István, a törökkoppányi Íjász Vadásztársaság elnöke. – Az egyéni vadászatot nem állítottuk le, hiszen az több szempontból is problémás lenne. Részint teljesíteni kell az éves kilövési tervet, valamint a vaddisznógyérítésre vonatkozó előírást is, másrészt a földhasználók felé muszáj beállítani a létszámot, hogy minimalizáljuk a vadkárt.

Hozzátette: habár vadásztársaságról van szó és nem gazdálkodó szervezetről, de muszáj gazdálkodniuk. A hivatásos vadászok bérét ki kell termelni, ahogy a vadkárt is meg kell téríteni, ezért a húsból származó bevételre nagy szükség van ezekben az időkben.

– Huszonöt hajtásnapot terveztünk erre a szezonra – mondta Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója. – Eddig egyet sem tudtunk megtartani, mert egyelőre társas vadászatot nem tarthatunk. Ezt a tulajdonosi joggyakorló is megerősítette levélben.

Galamb Gábor hozzátette: a társas vadászatok november végén kezdődnének. Abban bízik, hogy a harminc nap lejárta után, lesz könnyítés, és felszabadulnak a vadászok a korlát alól. – Nálunk jelentős mennyiségű vaddisznót kellene elejteni, ami egyéni vadászat formájában nem teljesíthető – húzta alá a vezérigazgató. Kifejtette: tavaly 850 vaddisznót kellett terítékre hozni, idén viszont az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezés miatt már ezret.

– A társas vadászatok elmaradását látom a legnagyobb gondnak az ASP tükrében – sommázott Kanizsay Gábor, a fonyódi székhelyű Hunnia Vadgazdálkodási Kft. ügyvezetője. – A hatóság által előírt mennyiség kilövése a jelenlegi helyzetben teljesíthetetlen. Külföldi vendég nem jöhet, magyar fizető vendéget nem lehet fogadni, mert gyülekezési tilalom van, és társas vadászatot sem lehet tartani. Ez nemcsak a vadászatra jogosultak, de az állategészségügy szempontjából is nagy gond.

A társaság elsősorban a korábban bevezetett korlátozások miatt van nehéz helyzetben, hiszen vadászatszervező irodaként a bevételei jelentősen elmaradnak az előző évitől. – Most tartunk a tavalyi árbevétel 17 százalékánál – mondta Kanizsay Gábor. – Ha év elejére javul a helyzet, még menthető lesz ez az év, hiszen az idei bevételek 90 százaléka is januárban és februárban keletkezett.

Van remény

Nem szabad elfelejteni, hogy a vadászatra jogosultak, valamint a vadászatokat szervezők bevételeinek kiesése már az őzbakszezonnal kezdődött, amikor először érezték meg, milyen fájó tud lenni a külföldi vendégek hiánya. S ez csak folytatódott a gímszarvas szezonjával, amelyhez még augusztusban nagy reményeket fűztek, majd a határzár miatt ezek szertefoszlottak. Az most némi reményre adhat mégis okot, hogy az Országos Magyar Vadászkamara egyeztetéseket folytat a kormányzattal, ezekről a honlapján későbbre ígért tájékoztatást a vadásztársadalomnak.