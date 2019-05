Zöldebb úton: nem lesz könnyű leszokni a műanyagról

Az Európai Unió a napokban döntött bizonyos egyszer használatos műanyagok 2021-es betiltásáról. Alig két évük van tehát a boltoknak és persze a vásárlóknak arra, hogy felkészüljenek a műanyagmentes életre. Ami a boltokban ma még gyakorta látható rutinmozdulatokat elnézve nem lesz egyszerű.

2021-től megszűnnek az eldobható műanyag tányérok, evőeszközök, szívószálak, lufipálcák és fültisztító pálcikák és az oxidatív módon lebomló műanyagok, valamint az expandált polisztirol poharak. Arra még várni kell, hogy a műanyag szatyrok és zacskók is végleg eltűnjenek.

Jelenleg a hétköznapi rutin részét képezi, hogy leszakítunk egy zacskót, kérünk egy szatyrot a boltban. Ez természetes látvány a batéi Tombor ABC-ben, ahova ha betérnek a vásárlók, rögtön a zöldségekkel találják szemben magukat. Ott gondosan elhelyezett, eltérő méretű nejlonzacskók csábítanak a berögzült mozdulatra. S a kedves vevő általában nem habozik, le is szakít egyet, kettőt, vagy amennyit jónak lát. – Kevesen vannak azok, akik zacskó nélkül vásárolnak – mondta el kérdésünkre Tombor Péter üzletvezető. – Csak néhány olyan vevőnk van, aki kosárral, vagy textilszatyorral érkezik.

Igaz, ebben az is közrejátszik, hogy az üzlet a 61-es számú főút mellett található, és sokan csak beugranak néhány dolgot megvenni, és nem készülnek fel erre. Pedig a lehetőség ebben az ABC-ben is adott, hogy hulladékmentesen vásároljunk.

Tombor Péter felhívta a figyelmünket az üzletben kapható textilszatyrokra, s elmondta: a zöldségeket zacskó nélkül is le tudják mérni. Ennek ellenére a többség külön tasakba helyezi a paprikát, a paradicsomot és a narancsot is.

Van azért jó példa is, ahol egyre több híve van a hulladékmentes vásárlásnak. A Kaposvári Nagypiacon szinte minden standnál lehetőségünk van erre. Az egyik zöldségesnél az eladó például, amint meglátta kezünkben, automatikusan a textil­szatyorba helyezte a kiválasztott karfiolt. – Sokan jönnek szatyorral, vagy kosárral – mondta a kereskedő kérdésünkre. – Ha ezt látom, akkor nem is kínálom a zacskót. Pedig többen vannak, akik azt keresik. Nem ritka, hogy még üres zacskókat is gyömöszölnek a szatyrukba.

A nagypiacon működő rövidáruboltban azonban már nincs is zacskó, mert a kisebb mennyiségű fonalat, gombot, vagy éppen tűt szórólapokból tekert papírtölcsérben adják a vevőnek.

Van azonban, amiből nem tudunk zacskó nélkül vásárolni. Legalábbis így gondoljuk. A nagypiac húsos pultjához például többször használható, műanyag, frissen tartó dobozokkal érkeztünk. S habár vártuk az eladó rosszalló nézést, az elmaradt. Szó nélkül elvette a dobozt és belepakolta az árut. Igaz, azt hozzátette: idén mi voltunk a másodikak, akik dobozba kérték a húst.

Vidéken döcögősen indul a forradalom

Azt meg kell jegyezni, hogy a tudatos vásárlás bizony több, jóval több energiát igényel. Egyrészt a megvásárolt áruk cipelése, a fejünk tetejéig feltornyozott dobozokkal sokszor leginkább egy cirkuszi mutatványhoz hasonlíthat. Másrészt, már úgy kell otthonról elindulnunk, hogy alaposan felkészülünk a vásárlásra, s hazatérve is okosan át kell gondolni a friss élelmiszer tárolását a hűtőben.

A hulladékmentes vásárlás elsősorban városi környezetben kezd terjedni. A fővárosban már több zero waste boltban lehet vásárolni, környékünkön legközelebb Pécsett van hasonló üzlet, ahol helyi termelők, kézművesek termékeit kínálják csomagolás nélkül. Megyénkben egyelőre még várat magára a hulladékmentes forradalom, addig is a környezettudatos vevőknek a legjobb választás a piac.

Lassan a multik is beállnak a sorba

Az elmúlt évben egymás után jelentették be a legnagyobb áruházláncok, hogy beszállnak a műanyag elleni harcba. A Lidl ez év végétől szünteti meg teljesen az érintett termékek forgalmazását, az Ikeában 2020-tól nem lehet eldobható műanyag termékeket kapni. Az Aldi még csak annyit jelentett be, hogy a tejfölökről eltűnik a műanyag tető. A Spar pedig már teszteli a szegedi, győri és tatabányai áruházaiban az újrahasználható zöldség- és gyümölcstároló tasakokat. Az egységcsomaghoz 600 forintért lehet majd hozzájutni, amely három darab mosható, és szalaggal záródó, tartós Spar tasakot tartalmaz. Megkérdeztük a holland óriást, hogy mikortól használhatják ezeket a somogyi vásárlók. Maczelka Márk szóvivő azt válaszolta: jelenleg tesztelik az újratasakokat, az országos indulás pontos időpontja még várat magára.