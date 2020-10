Nem lett államtitkár, de a falu lakóinak csaknem felét tegezi

Az utóbbi években tudatosan készült a visszavonulásra, ám mára megadatott neki, hogy „csak” a segesdi szociális otthon, illetve a szabási, szenvedélybeteg- részleg mintegy négyszáz ellátottjának egészsége felett őrködjön. A község ünnepnapján elismerő oklevelet kapott Mohr Tamás a település polgárainak egészsége érdekében kifejtett, félévszázados szolgálatáért.

A település elköszönő díszpolgár háziorvosa, aki 1990-2006 között a falu polgármestere is volt, elérzékenyülve vette át az életművéért kapott elismerő oklevelet. Mint lapunknak elmondta: amikor 1964-ben végzett az egyetemen, nem gondolta, hogy körzeti orvosnak áll. Sebésznek készült, s a kaposvári kórház ifjú titánjaként akarta megváltani a világot. Egy darabig bírta, míg rájött: nem való beosztottnak; Istenen kívül nincs szüksége főnökre. 1970-ben – mivel éppen szabad volt a körzet –, élt a kínálkozó segesdi lehetőséggel, és 31 esztendősen a hajdani királynéi város szépen felújított szolgálati lakásába költözött feleségével és kisgyermekeivel.

– A falu őslakosságának egy része kihalt, illetve elköltözött, viszont sok új lakó lett a betegem; mára nemcsak az orvosuk öregedett meg, hanem a páciensek is. Köztük már sok a nagyszülő, így többgenerációs családokat is kezelhettem – mondta. – Két legkorosabb betegem 94 éves. Szinte Segesd lakóinak csaknem felét tegezem, hiszen legtöbbjüket kisgyerekkoruk óta ismerem, gyógyítom. 50 esztendeje még téeszvilágot éltünk, s mivel nemigen volt nyugdíja az embereknek, így idős korukig dolgozniuk kellett. A paraszti munka pedig igencsak igénybe vette szervezetüket, reumatikus panaszokkal fordultak leginkább hozzám. Az utóbbi évtizedekben pedig a jómód betegségei kerültek előtérbe; a magas vérnyomás és a cukorbetegség viszi a prímet, de az alkoholizmus is egyre nagyobb teret kapott.

Mohr doktor része lett a családoknak, s még azon „kiváltságosok” egyike, akire felnéznek a segesdiek. Régen a tanító, a pap, s az orvos a település első emberének számított, ám ahogy a falvak levetették régi ruhájukat, úgy változott meg minden. Környezet, szokásrend, tisztelet, példaképek. A körzeti orvos az állandóságot testesítette meg, s mindig kiállt betegeiért.

Olykor a tanácselnökkel is konfrontálódott, de nem engedett az igazából. Nem futamodott meg senkitől, nem a félős fajták közül való. A rendszerváltáskor ezért indult a polgármesteri székért – négy cikluson át élvezve választói bizalmát. 1993-ban az SZDSZ egyik képviselője azzal kereste meg, hogy legyen egészségügyi államtitkár.

– Óvatosan nemet mondtam, ráadásul akkor már világossá vált előttem, hogy a szabad madarak lepaktáltak a szocikkal, s vélhetően én lettem volna az első, aki odébb­áll – summázott. – Az egészségügy átalakítása mindig érdekelt. Az Orvosi Kamara elnökségi tagjaként aktívan dolgoztam – képviselve orvostársaim és a betegek érdekeit. Egyik szülőatyja vagyok a vállalkozó háziorvosi praxis bevezetésének, s amikor hosszú tárgyalássorozatot követően azt tapasztaltam, hogy a kormányrendelet végleges szövegében az és-ek és a vagy-ok – kiskapukat nyitva –, nem mindig arra a helyre kerültek, mint amiben korábban megállapodtunk, rájöttem: az összefonódások miatt a hazai egészségügy szinte megreformálhatatlan, pedig hány és hány javaslatot írtam! Azt láttam: nincs igazi összefogás, az orvosok között nehéz központilag rendet vágni.

S hogy mit érzékel most? Véleménye ugyan van, ám már kissé belefáradt a harcba. Munkatempója a régi, de saját receptjére némi könnyítést írt fel.

A hippokratészi eskü sorai örökre bevésődtek tudatába, így a pandémia első hulláma idején is rendelt, s naponta bejárt a Gondviselés Szociális Otthonba, ahogy most is. Nemcsak receptekkel, gyógyszerekkel látja el betegeit, hanem a hitet, és a reményt is élteti bennük – némi lelki immunitást adva pácienseinek.

Gondolkodás nélkül vágja rá: a betegek elégedettsége, hálája adja tevékeny élete örömét. Számos sérülést varrt össze, olykor kisműtétekre is vállalkozott, hogy ne kelljen a városba mennie betegeinek. Például kivágta a benőtt körmöt, hogy mielőbb fájdalommentes legyen a körömágy, s munkába álljon az illető. Ezen kívül folyamatosan kereste- kutatta a gyors gyógyulás lehetőségeit. Mint megjegyezte: az a bizalom, ami betegeiből áradt, újra és újra erőt adott neki. Azt is tudja, sok helyütt nem az orvos javasolja, hogy ilyen vagy olyan vizsgálatra menjen el a páciens, hanem a beteg kvázi tollba mondja a háziorvosnak, milyen beutalót írjon. Ez pedig sokat elvesz a személyességből és megrendíti az ősbizalmat.

Amikor arra utalok: hivatásszeretet és tűz nélkül egyik szakmában sem lehet kiteljesedni, Mohr doktor bólogat. A másokért égés viszi előbbre a világot.

Elismerést kaptak a segesdi közösségért dolgozók

Segesden az Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Könyvtárban tartották a megemlékezést ’56 hőseiről. Takácsné Illés Henriett alpolgármester kiemelte, hogy az akkori fiatalok nem fogadták el, hogy megváltozhatatlan a rendszer.

Péntek László polgármester az önkormányzat és a község elismeréseit adta át azoknak, akik a legtöbbet tették a településért. „Kiemelkedő Közösségi Munkáért Díjat” vett át: Horváth Ágnes, Molnár Gyula és Büki Zsolt. „Segesd Közösségért Díjat” kapott a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint Sipőcz Zoltán. Dr. Mohr Tamás, aki 50 éve védi a község lakosságának egészségét, „Segesd Polgárai Egészségéért” díjban részesült.

Segesd legújabb díszpolgára Pánovics Imre lett. Ő szinte gyerekkorától aktív részese Segesd sportjának. A segesdi kézilabdasport aktív játékosa, majd edzője volt. Ő honosította meg a településen az asztaliteniszt és a tollaslabdázást.

Csökkentett üzemmódban

Mohr Tamás elégedettnek és boldognak érzi magát. Úgy véli: tartalmas életmű van mögötte. Hálás a jóistennek azért, hogy – ha „csökkentett üzemmódban”, de – 80 felett is gyógyíthat. Fia a tűz- és munkavédelemben találta meg hivatását, leánya könyvelő. Unokái közül egyik közgazdász, a másik politológus, a harmadik kriminológus. Ha van egy kis szabadideje, akkor rejtvényt fejt, fejtörőkön, kreatív, számítógépes játékokon köszörüli az agyát, hogy sokáig őrizze szellemi frissességét.

Elvárás nála a szakmai alázat

Mohr doktortól távol áll az általánosítás, de nem rejti véka alá véleményét a jövő orvosnemzedékéről: akiben nem ég a tűz, s nincs benne szakmai alázat, az a kényelmet választja. Mamahotel helyett a kórházmotelt, ahol – mint mondja – nem lesz különösebb önállóságra utalva. Így a felelősség alól is mentesül…