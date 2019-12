Nem tudja a fényvadász, a fotózás vagy a festés a nagyobb szenvedélye

Először a festészet kerítette hatalmába Pünkösd Mártont, majd a fotózás is a szenvedélye lett. Egyre elmélyültebben foglalkozik ezekkel a tevékenységekkel a nagyatádi kulturális központ igazgatója, akinek nemrég kiállítása nyílt.

Fényvadászat címmel nyílt meg Pünkösd Márton kiállítása a kulturális központban. A festményekből, természet- és vadfotókból összeálló tárlatához 2-3 év munkájából merített.

Noha ma már nemigen tud különbséget tenni, a festészet vagy a fotózás iránti szenvedélye erősebb-e, azok nem egyszerre alakultak ki az intézményvezető életében. Festészet iránti érdeklődése egy diákkori fogadással kezdődött: egri középiskolai diáktársaival fogadott abban, hogy fest egy képet egy képeslapról.

– A fogadást megnyertem, s akkor szerettem meg igazán a festékszagot is – idézte fel Pünkösd Márton. Katonai főiskolai éveire is szívesen gondol vissza, évekig a szentendrei intézmény képzőművészeti szakköri tagjaként alkotott. Majd tíz éven keresztül dolgozott hivatásos katonaként, s abban az időben is sok alkotótáborban megfordult, több kiállítása is nyílt. Később, pályaváltás miatt kevesebb ideje maradt a festésre, mint azt szerette volna. Négy évvel ezelőtt azonban újra felerősödött benne az alkotás iránti vágy, újra ecsetet ragadott. Festészetében jelenleg a természeti formák absztrakt megjelenítése dominál.

Ugyan a fotózás is végig jelen volt az életében, három évvel ezelőtt kezdett komolyabban foglalkozni vele. – Nagyon sokat tanultam a fotózásból, másként kezelem azóta a színeket, az árnyalatokat, a perspektívát – tette hozzá. – Persze a képzőművészetben szerzett gyakorlat is hat a fotós kép­alkotásra.

A fotózásban először a természetes táj adta számára a témát, majd az állatok is megjelentek a képein. Egyre inkább az a szándék vezérelte, hogy jobban megismerje a vadak életét. Hiszen ahhoz, hogy jó vadfotó készülhessen, közel kell kerülni az állatokhoz. Persze sohasem könnyű lefotózni egy szarvast, egy vidrát vagy egy vadmacskát. Ám utóbbi is sikerült már Pünkösd Mártonnak. Somogyot gyönyörűnek tartja. Kedvenc fotós területei közé tartozik a csokonyavisontai Alexandra-puszta, Mike, Petesmalom és a Dráva.