Nem tűznek szalagot, így álom marad a nyitótánc

A novemberrel együtt a szalagavatók időszaka is beköszöntött. A rendezvények lefújása azonban átszervezte az érintettek életét. A középiskolásokat inkább lelkileg viselte meg a rendezvény elmaradása, vagy csúsztatása, a ruhakölcsönzőket viszont anyagilag rázta meg koronavírus mindkét hulláma.

A 2020-as évet legszívesebben törölnék emlékezetükből a ruhakölcsönző szalonok tulajdonosai. A koronavírussal kapcsolatos intézkedések megnehezítették a fennmaradásukat, némely esetben ellehetetlenítették őket. Tavasszal esküvők maradtak el, amelyek időpontját nem lehetett nyárra tenni, mert addigra szinte minden hely foglalt volt. A március-április-május hónapokra kitűzött esküvők többségét őszre csúsztatták, ám a szabályozások értelmében sokan ismét lemondtak a lakodalomról. Ha meg is esküdtek, egy kevésbé dekoratív ruhában tették meg, néhány fős polgári szertartáson. Ehhez az eseményhez azonban nem vették igénybe az esküvői ruhaszalonok szolgáltatásait.

Míg a tavaszi hónapokban az esküvők maradtak el, addig a novemberre esedékes szalag­avatók sem húzták ki a szalonokat a bajból.

– Négy-öt iskolában van november környékén szalagavató Kaposváron, s bár szeptemberben lefoglaltak nálunk is ruhákat a lányok, csupán a szokásos foglalások negyede realizálódott – mondta el Bakóné Andricz Kata, aki szeretné, ha végre nem a ruhákban állna a befektetése, és kiadhatná azokat. – A foglalások többsége időpont nélkül történt, mert már szeptemberben is bizonytalan volt, hogy megtartják-e a szalagavatókat, és ha igen, mikor.

– A legtöbb korombélinek sajnos nemigen van lehetősége, hogy ilyen ruhákban táncoljon, ezért is sajnálom, hogy elmaradt a szalagavató – mondta a Táncsics gimnáziumban tavasszal végző Borbély Barbara. – Biztos jó hangulatú lett volna a tánctanulás folyamata is, ez az élmény szintén hiányzik majd az életünkből. Ruhát már próbáltam a nagy eseményre, ám foglalót nem adtam érte. Ismerek olyat, aki nem járt jól, mert nem adták vissza neki – tette hozzá Barbara.

– Ha kérték, eddig kérésre visszaadtuk a szalagavató-ruhák foglalóit, pedig a foglalót nem lennénk kötelesek megtéríteni – mondta Bakóné Andricz Kata, aki egyre kilátástalanabbnak érzi a helyzetet.

Hasonlóan vélekedik 2020 valamennyi ruhaszezonjáról Papp Lászlóné is, akihez szintén kevés ruhafoglalás érkezett a szalagavatók kapcsán. – A szalagavató-szezon előtt több százezer forintot fektetünk a ruhákba, mert a divat követésével mindig frissítjük a választékot – mondta Papp Lászlóné. – Az idén még a töredéke sem térült meg a befektetésnek. Foglalót eddig sem adtunk vissza, de bármikor kikölcsönözhető a ruha nálunk egy későbbi időpontban. Volt olyanra már korábban is példa, hogy valaki nem vitte ki mégsem a szalagavatóra lefoglalt ruháját, de két év múlva koszorúslányként nálunk kölcsönzött, így beszámítottuk neki – mondta a szalontulajdonos, majd hozzátette: továbbra is beszámítják a foglalót egy későbbi alkalommal.

A következő szalagavató-hullám februárban várható.

– A vírushelyzettől függően akár április végéig el tudjuk halasztani a szalagavatót, amelyet bármilyen formában, de mindenképpen szándékunkban áll megrendezni – mondta Gyallay Katalin, a Munkácsy gimnázium igazgatója. – Ahogy a ballagást is megtartottuk tavasszal, úgy ettől az élménytől sem szeretnénk megfosztani a diákjainkat. Hozzátette: biztos benne, hogy sok lemondással jár majd a rendezvény, és a tánccal kapcsolatos elvárásokat is megfelelően kell kezelni.

Céges bulik helyett az utcára öltöznek

Bár az esküvői és a szalagavatós ruhamizéria nem jellemző a ruhaszalonjára, Lovász Márta sem öltöztetheti kedvére a kaposvári hölgyeket.

– Most jönne a karácsonyi céges bulik időszaka, a szilveszterezés, és a báli szezon, ám ezek mind elmaradnak – mondta Lovász Márta. – A rendezvények helyett lehetnek a szokásosnál is csinosabbak a hölgyek az utcán, mert felismerve a helyzetet, ilyen kollekciót terveztem az elkövetkezendő időszakra – tette hozzá a kaposvári divattervező, aki egyebek mellett maszkvarrással igyekszik fenntartani vállalkozását.