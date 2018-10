Nem villog tovább a fény, véget ért a viharjelzési szezon

Véget ért az idei viharjelzési szezon a Balatonon és a hazai nagy tavakon. Április elejétől október utolsó napjáig közel ötezer órát működtek a viharjelző lámpák.

A legaktívabb hónap a június volt, akkor adtak ki a leggyakrabban első vagy másodfokú figyelmeztetést a Balatonon.

Meteorológiai szempontból kifejezetten nyugodtnak nevezhető az elmúlt 7 hónap a Balatonnál, a globális klímaváltozás jelei mégis tapasztalhatók voltak. A meteorológusok 54 zivataros napot regisztráltak a viharjelzési szezonban, ami jóval több az átlagosnál, ráadásul rekord is dőlt; 1901-óta ez volt a legmelegebb időszak annak ellenére, hogy a bőrünkön ezt nem feltétlenül tapasztaltuk. Mindez annak köszönhető, hogy április 1-jétől egészen október végéig egyetlen napon sem emelkedett 35 fok fölé a hőmérséklet. Az időjárás alakulása okozta azt is, hogy a sokéves átlaghoz képest kevesebbet villogtak a viharjelző lámpák a Balatonnál, a kiadott másodfokú viharjelzések száma például mintegy 10 százalékkal múlta alul az előző éveket.

– A kiadott viharjelzések száma viszont növekedett. Sokszor, de rövidebb időre kiadott viharjelzésekben volt részük a nyaralóknak és tónál tartózkodóknak – mondta Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, aki a viharjelzés lezárása alkalmából tartott szerdai, balatonföldvári sajtóeseményen arról is beszélt: arra is figyelniük kellett, hogy indokolatlanul és túl hosszan ne legyen kint viharjelzés.

A Balatonon idén 31 stabil és 15 mobil jelzőkészülék fénye figyelmeztetett az érkező viharra, és 60 rádiót is használtak a maximális biztonság érdekében. A rendszert működtető BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyamatosan korszerűsíti a rendszert, a fényesebb ledes égők alkalmazása mellett új állomásokat is létesítenek és nemcsak a parton. Tanka László, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpontban arról beszélt, hogy jövőre a tó közepére is telepítenek új viharjelzőket Siófok, Szigliget és Keszthely térségébe azért, hogy a fények minél láthatóbbak legyenek.

Kevesebb felelőtlen ember, kevesebb vízbefulladás

A tavalyi, sokkolóan magas 24 haláleset után az idei viharjelzési szezonban eddig 7-en vesztették életüket a Balatonban, de egyikük sem azért halt meg, mert nem vették figyelembe a viharjelzést. Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője azt mondta, idén nem az emberi felelőtlenség miatt történtek a vízbefulladások, az esetek hátterében egészségügyi tényezők álltak. A balatoni vízirendőrök áprilistól októberig 200 alkalommal futottak ki a vízre és több mint 400 ember életét mentették meg. A viharjelzési szezonnak ugyan vége, de a jó idő és az aktív vízi élet miatt a vízrendőrök jegesedésig kint lesznek a tavon.