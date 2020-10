Némán suhan a családok kedvenc ragadozója

A „pözsóság” első pillanatra megragadja a tekintetünket, ahogy rápillantunk az autóra. A francia gyár városi terepjárója a kor követelményeinek megfelelően robusztus, mégis dinamikus külsővel rukkolt elő a 3008-as modelljén. A karosszéria, az itt-ott felfújt elemeket művészien törik meg a dekor elemek és a mindenhol ledes fényszórók.

Első pillantásra fel sem tűnik, hogy ez nem egy hétköznapi SUV. Egy pici felirat ugyan jelzi, hogy biztosan különbözik a többitől, de a Hybrid4 felirat azért a laikusoknak, még ráeszmélés után sem mond túl sokat. Így fordult elő, hogy a teszt során az elismerő szempillantások után, többször meggondolatlan előzésbe kezdtek autóstársaim… Gondolván, biztos nem megy úgy, mint az övék. Pedig megy. Jobban is mint elsőre, sőt talán másodikra is gondolnánk.

A régi – nevezzük őket az egyszerűség kedvéért: első generációsnak – hybridek, nem hoztak átütő sikereket. Kevesen szerették meg őket, mert egyszerűen nem hoztak annyi előnyt, amennyivel többe kerültek, illetve sokszorosan bonyolultabbá tették a működést. Mostanra, hogy lassan a benzinmotoros autókat teljesen leváltják az elektromos hajtásúak, a hybrid technológia igazi virágkorát éli.

A Peugeot 3008-ban egy csendes 1,6-os benzinmotor teszi a dolgát alapjáraton. Természetesen az emissziós szabályozások, és az élmény miatt turbófeltöltőt kapott, így már így is nem szerény 200 lóerőt tudunk mozgósítani, ha kell. Ami az autót különlegessé teszi, az a kettő, 110 lóerő összteljesítményű elektromotor, az első és hátsó tengelyre igazságosan elosztva. És igen, ezeket ha kell, össze lehet adni. 300 lóerő egy városi terepjáróban. Ízlelgessük, mert használni még jobb!

Az autónak több üzemmódja van, kapcsolgatni az automata váltó mögötti kis kapcsolóval kell. Azért írom, hogy kell, mert kérek mindenkit, ne fossza meg magát az élménytől.

Zöld rendszámos autóként, képes teljesen elektromos üzemmódban működni. Ilyenkor csak némán suhanunk, ami azért még mindig okoz meglepetést a közlekedők többségében. ötven kilométert tehetünk meg maximum ebben az üzemmódban, mielőtt a hátsó ülések alá szerelt (így nem vesz el helyet a csomagtérből) akku-pakk lemerül. Ez akár kevésnek is tűnhet, ám úgy gondolom, Magyarországon az átlag autósoknak, főleg vidéken, elég. Reggel szétosztjuk a családot az oktatási intézmények, és munkahelyek között, majd délután begyűjtjük őket. Ezt még ki tudjuk egészíteni egy bevásárlással a szívünknek kedves hipermarketben, esetleg el tudunk menni a gyerek, vagy a saját edzésünkre. És ez még mindig kevesebb, mint ötven kilométer. Vagyis egy csepp benzin nélkül, tisztán elektromos hajtással teljesíthetjük életünk malomkerekeinek városi távjait.

Ha lemerült az erre a célra használt akkumulátor, vagy csak mert úgy szeretnénk, átkapcsolhatunk hybrid üzemmódba. Ekkor a benzinmotor is életre kel, melynek működését egészíti ki az elektromotor. Érdemes ilyenkor a műszerfali kijelzőn az Áramlás elnevezésű „mozit” nézni. Megmutatja, mikor melyik motor hajt, melyik tengelyre. Laikusnak is ámulatba ejtő, milyen bonyolult logika mentén kapcsolgat tengelyek, motorok, fékek mentén. Attól függően, hogy az villany éppen hajt vagy csak segít, esetleg visszatöltést kap.

Az olyan autóbolondoknak, mint amilyen én is vagyok, a harmadik módot, a Sportot javaslom. Nem, ez nem az a sport mód, amit hagyományos benzines autókban megismertünk. Régen egy ilyen opciónál a számítógép érzékenyebbé tette a gázpedált, megemelte az elváltások fordulat határát. Sok hűhó a semmiért. A Peugeot 3008-ban ez a mód új, valódi értelmet kapott. Ilyenkor ugyanis minden rendelkezésre álló erőt az utakra szabadíthatunk, ami elementáris gyorsulást eredményez a pillanatok alatt felépülő nyomaték-hegyeknek köszönhetően. És a trükk az, hogy ezt akkor is meg tudta tenni, ha a kijelző üres akkumulátort mutatott.

A fedélzeti kijelző szerint az autó száguldozás közben sem fogyasztott 6,5 liternél többet száz kilométeren, így nem kell minden előzésnél arra gondolnunk, hogy ezért árverezik a családi vagyont. Egyetlen hátránya ennek a módnak, hogy a viszonylag meredek orr-rész, és szélvédő miatt könnyen érezhetjük úgy, hogy bogár-rovar mészárszéket nyitottunk, egy-egy gyorsítással tizedelve meg a somogyi ízeltlábú-populációt.

Egyre több helyen van elektromos gyorstöltő Somogyban, ha élveznénk a villanyhajtás nyújtotta örömöket, de akár otthon is tölthetünk elektront az autóba. Ha a gyorstöltést választjuk, akkor két óra alatt, ha az otthonit, akkor hét óra alatt tölthetjük tele az autót villanyenergiával. Az első megoldás egy alapos bevásárlást, míg a második praktikusan egy éjszakai feltöltést feltételez anélkül, hogy különösebb életmódváltást kellene eszközölnünk.

Az autó belterén aztán ismét csak kiütközik az oroszlános logika. A finom anyagok precízen illeszkednek össze egy egyedi alkotássá, amit aztán műszerfalnak nevezhetünk. Nem annyira merész, mint a már általunk is tesztelt Peugeot 2008-ban, inkább szinte urasan elegáns. Extrából is bőven jutott a Peugeot 3008 Hybrid változatába is. Állítható combtámaszos, sportosan kagylószerű, mégis kényelmes ülések, elegendő hely a vezetőnek és az utasoknak egyaránt. Az elől ülőknek természetesen jár a ülésmasszázs rengeteg programmal. Nekem a cicaléptek elnevezésű volt a kedvencem, mert tényleg komfortosabbá teszi a kilométerek gyűjtését. Nagy csomagtartó, melyből nem vesz el semmit az elektromos hajtás. Rekeszek, tárolók mindenhol.

A fedélzeti elektronikák sorát jól kiegészíti a biztonsági megoldások tömege. Fáradtság figyelő, automata, kanyarkövető fényszórók, táblafelismerő rendszer, holttér-figyelő. Ezek ugyanúgy részei az utazásunk jobbá tételének, mint az adaptív tempomat, vagy a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, ami néha talán túl jól teszi a dolgát. Irányjelző nélkül szerinte senki sehova nem mehet. Ha elengedem a kormányt, akkor szól, hogy ezt ne csináljam, miközben azért ő tartja az autót a sávban. Ha nem fogadok szót, akkor is megmakacsolja magát, és szintén elengedi a kormányt.

Az eddig írtak alapján azért sejthető, hogy a Peugeot 3008 Plug-in Hybrid ezzel a tudással nem lehet olcsó autó. A tesztelt példányért 16 millió forintot kérnek, de a márka weblapján összeválogatva a listaár már 18 millióra is felkúszhat. Nem kevés, de ha figyelembe vesszük a menetdinamikát, melyet egy nagyon modern és precíz technológia biztosít, valamint a számtalan extrát, melyek a kényelmünket és biztonságunkat szolgálják, már árnyaltabb lehet az összeg. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az elektromos üzem miatt Földünk környezetét is óvjuk, még egyszerűbben kijöhet a matek.