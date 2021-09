Nemcsak az oltottaké, mindenkié volt a város

Több mint tízezren voltak kíváncsiak a Miénk város fesztivál hétvégi koncertjeire Kaposváron. A háromnapos eseményen fellépett Charlie, Horváth Tamás, Lotfi Begi, a Nemazalány és a The Biebers is, valamint bemutatkozott több kaposvári együttes is. A sétáló utcán napközben is korzóztak az emberek, sokan vásároltak a kézműves standoknál.

Újra élettel telt meg Kaposvár belvárosa a hétvégén. Sokan vártak már arra, hogy kulturális eseményen vehessenek részt. Szombaton és vasárnap már délelőtt 11 órakor elkezdődtek a programok a Rippl-Rónai Múzeum előtt felállított színpadon. Napközben leginkább gyermekes családokkal, idősebb házaspárokkal lehetett találkozni, este felé pedig a fiatalabbak „lepték el" a Kossuth teret és környékét. A sétáló utca mindkét oldalán árusok kaptak helyet. Édességet és főtt kukoricát is lehetett vásárolni, de különféle kézműves termékeket is kínáltak. A sörkedvelők az egyik népszerű hazai sörfőzde ízeit kóstolhatták meg, a mobilsörözőnél pedig a pils és a meggyes kaposvári sörkülönlegességeket verték csapra. Az Európa park mellett bemutatkozott a Somogyi Kosárközösség. Az érdeklődők megismerhették a helyi termékeket és természetesen vásárolhattak is. A hagyományszeretők bőven válogathattak a kézzel készült ruhák között. A budapesti Dániel István tíz éve jár Kaposvárra árulni és évente három alkalommal hozza magával az erdélyi portékákat. Inget, kalapot, bőrövet, ajándéktárgyakat és konyhai eszközöket lehetett beszerezni nála. Kérdésünkre válaszolva elmondta, nagyon szeret Kaposvárra járni, az emberek kedvelik a termékeit és szerencsére sokat el is tud adni belőlük. Szalay Lilla, az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója elmondta, nemcsak a látogatók, hanem a szervezők és a zenészek is nagyon várták már a Miénk város fesztivált. Napközben is volt élet a belvárosban, a legtöbben azonban az esti programokra voltak kíváncsiak. – Azt látom, hogy koncertek rendben lezajlottak, az emberek elfogadták a beléptetési szabályt – tette hozzá Szalay Lilla.