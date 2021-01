Nemcsak kötelességből, embertársi szeretetből is oltat

– Első sorban a felelősség miatt döntöttem úgy, hogy beoltatom magam – kezdte Petró László, kaposvári református lelkipásztor. – Amiről azt gondolom, hogy nem merülhet ki pusztán kötelességből, hiszen szeretem azokat az embereket, akikkel dolgom van és akik között járok.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Három területet fogalmaztam meg magamban, amiért beadatom a vakcinát – folytatta. – Az első a család közössége. Két kisgyermekünk van, ezért az ő védelmük miatt elengedhetetlenül fontos, hogy ez megtörténjen. A második az egyház, a gyülekezet és a szolgálat. Jelenleg nem tartunk istentiszteleteket, de szeretnénk, ha minél hamarabb lehetne szervezni közösségi alkalmakat. Több intézménye is van a gyülekezetnek, ahol emberekkel foglalkozunk, ezért példát kell mutatni azok iránt, akiket ránk bíztak.

– A harmadik terület a társadalom iránti felelősség – mondta a lelkipásztor. – A járványhelyzet sokaknak nehezítette meg az életét, ezért ha azt szeretnénk, hogy az emberek visszakapják a munkájukat és újra félelem nélkül élhessenek, akkor be kell oltatnunk magunkat. A közvetlen környezetemben voltak megbetegedések, a családban súlyos is, de minket elkerült. Nyilván betartjuk a szigorúbb szabályokat, én is igyekszem itthonról dolgozni, de sok olyan dolog van, amit csak személyesen lehet intézni. Járok külföldre is szolgálni – igaz egy éve már nem voltam – ezt is szeretném folytatni a jövőben, ezért is fontos, hogy megkapjam a vakcinát – tette hozzá Petró László.