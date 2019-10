Németországban kevesebb a minőségi méz

A tej és az olívaolaj után a méz a harmadik élelmiszer a világon, amelyet a legtöbbször hamisítanak. Az eredetivel szinte teljesen megegyező méz gyakorlatilag cukorszirup.

Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke szerint a Németországot elárasztó ukrán mézek újracsomagolt kínai termékek. – Nem fejlődtek nagy mértékben az ukránok – fogalmazott Mészáros János. – Jó pár éve szervezték meg Kijevben a méhészek világkongresszusát és volt lehetőségünk arra, hogy ellátogassunk az ottani méhészetekbe. A legtöbb helyen kézműves technikával dolgoztak, ezért azt gondolom, csoda lenne, ha pár év alatt odáig fejlődtek volna, hogy szinte csak az ő termékeik lennének az európai piacon.

– Az ár diktál – folytatta Mészáros János. – Évente átlagosan több mint két kiló mézet fogyasztanak a németek, ezért a kereskedőknek abszolút nem érdekük, hogy igazi termelői mézet áruljanak, inkább megveszik ezt a kínai „silányt”. Ez nagy baj! Tiltakozunk is ellene és minden európai fórumon felszólalunk. Az exportvisszaesés nemcsak a magyar méhészeket sújtja, hanem a franciákat, a spanyolokat és a görögöket is. Az a baj, hogy nem számíthatunk az EU-ra, mert egészen más lobbiérdekeik vannak. Ha a német autóiparnak érdeke, hogy Brazíliában adjon el autót, akkor befogadja a brazil mézet és eltörli a vámot. Hiába kiváló minőségű a magyar méz, az ilyen érdekek miatt eladhatatlan. Mészáros János hozzátette: a magyar méhészek másfélszer annyit termelnek évente, mint amennyit itt egy ember átlagosan megeszik. Szerinte az a megoldás, ha jobban népszerűsítenék Európában a magyar mézet, de az is segítene, ha itthon mindenki cukor helyet mézzel inná a kávéját.

Tele még a hordó

Berzence Hrankai Szabolcs, húszéves kora óta méhészkedik. Jelenleg több mint kétszáz méhcsaláddal dolgozik. – Az idei szezon gyenge volt – mondta a méhész. – Évente körülbelül kilenc-tíz tonna mézet termelnek a méhek, az idén viszont ennek csak a fele lett. Emellett az is baj, hogy még az összes akácmézem megvan, egy hordónyit sem adtam el. Amit termelek, annak a nagy részét felvásárlónak értékesítem, idén azonban valahogy nehéz eladni. Ennek oka talán, hogy mintát kérnek a felvásárlók és ez alapján veszik meg a mézet. Sajnos az idei minősége nem a legjobb, mert esős, hűvös volt az idő, de azért megállja a helyét a piacon. Pár éve még nem kellett mintát adni, hanem akkor adtam el a mézet, amikor gondoltam. Így vissza lehetett tartani addig, amíg fel nem ment az ára, ezzel kilónként 50-100 forintot is nyertem rajta. Bízom benne, hogy hamarosan túladok majd az összes mézen – tette hozzá.