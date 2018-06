Nemzet Regatta: egy siófoki hétvége, mely a Balatonról szólt

Az ország különböző pontjairól érkezett 50 település színvonalas vendéglátásával ünnepelte hétvégén a házigazda Siófok a várossá válásának 50. évfordulóját. A BAHART szervezésében immáron harmadik alkalommal zajlott óriási közönségsikerrel és telt házzal a Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja Siófokon. Bebizonyosodott, hogy a Balaton Siófokon kezdődik, és a tó valóban nemzeti kincsünk...

A Balatoni Hajózási Zrt. a társszervezők közreműködésével és a támogatók jóvoltából harmadik alkalommal rendezte meg Siófokon a Nemzeti Regattát – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválját. A hajóállomás és környéke teljesen benépesült a hétvégén. Magyarország 50 települése képviseltette magát, és hozta magával gazdasági, turisztikai, közéleti vezetőit, művészeit és persze népes szurkolótáborát.

A várossá válásának 50. évfordulóját idén ünneplő Siófok olyan településeket látott színvonalasan vendégül, melyek többsége nem a Balaton partjáról érkezett. Teljesült a szervezők célja: a vitorlássportot, a Balatont és a víz szeretetét közelebb hozzák az ország más tájain élők számára is. A telt házas fesztiválon a sátorpavilonok segítségével az egész ország bejárható vált, a kilátogatók megismerkedhettek a résztvevő települések látnivalóival, programkínálatával és ízvilágával is.

A kétnapos esemény alapját az az amatőr vitorlásverseny adta, melynek keretében a települések által kiállított hétfős legénységek egy profi kormányossal kiegészülve szálltak vízre a szervezők által biztosított egyforma vitorlásokkal. Nem feltétlenül profi vitorlázók alkották a legénységet, több település is a számára valamilyen szempontból ismert közéleti személyt ültetett a hajóra.

Nem volt hiány hírességekből, találkozhattunk többek között a gyorskorcsolya olimpiai bajnok Liu testvérekkel, Gergely Istvánnal, illetve Vári Attilával szintén olimpiai bajnok vízilabdázókkal, Kozma Dominik világbajnoki bronzérmes úszóval, labdarúgókkal, de a sportolók mellett színművészekkel, zenészekkel, televíziós műsorvezetőkkel, várkapitánnyal, vagy éppen az adott település lelkészével. Zamárdi hajóján pedig Dárdai Pál kapott helyet.

Szombaton három – a partról, nézőhajóról és óriás kivetítőről is egyaránt jól követhető – vitorlás előfutam zajlott 50 településsel, és kiderült, melyik 24 csapat jutott a másnapi negyeddöntőkbe. Már az előfutamok során eldőlt, hogy nem lesz címvédés az idén, mivel a tavalyi győztes Alsóörs csapatát korai rajt miatt kizárták. Balatonboglár a tavalyi második helyezett szintén kiesett, mivel saját előfutamában csak az ötödik helyet szerezte meg. A továbbjutott 24 csapat kétharmada (16 település) nem a Balaton partjáról érkezett.

Vasárnap délelőtt két 12 csapatos negyeddöntővel folytatódott a verseny. A korábbi évek dobogósai közül Csopak teljesített a legjobban, míg a 2016-os végső győztes siófoki egységnek a negyeddöntőből már nem sikerült kivívni a továbbjutást. Ekkor derült ki, hogy 2018-ban biztosan új győztese lesz a Nemzeti Regattának.

Az időjárás végül mindenkit megtréfált, mivel teljes szélcsend uralkodott a siófoki kikötő előtti vízfelületen. Így a szervezők minden igyekezete ellenére sem az elődöntőt, sem a finálét nem lehetett már lebonyolítani a szélmentes hőségben. A Magyar Vitorlás Szövetség így a vitorlásversenyeknél alkalmazott pontszámítási rendszer alapján hirdette ki a dobogós csapatokat. Az összes sikeresen lebonyolított futamban elért eredmények alapján született meg a végső sorrend.

Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője igazi sikertörténetnek nevezte a Nemzeti Regattát, ami a turizmus fontosságát, a nemzeti összetartozást, a sportot és a balatoni táj szépségét is hirdeti.

Dombóvár visszalépett

Ötvenegy csapat nevezett Nemzeti Regattára. A dombóváriak nem indultak a versenyen, visszaléptek a településen történtek miatt. Mint ismert: péntek éjjeli viharban egy fa dőlt egy autóra. A kocsiban utazó öt személy közül négyen életüket vesztették, köztük egy fél éves kisbaba is. Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója a vasárnapi díjkiosztón hangsúlyozta: a regatta egy örömünnep, de nem szabad megfeledkezni a dombóvári tragédiáról. Megjegyezte: szükség van az összefogásra, a hajózási társaság egymillió forintot ajánlott fel a tragikus balesetben elhunyt családtagok megsegítésére.

Futamok a Balatonon és a Sió-csatornán

A győztes jutalma, ahogy korábban, úgy ezúttal is több mint egy trófea, hiszen a Nemzeti Regatta nevű hajó is a nevére veszi a nyertes települést. A hajó mintha ragaszkodna a balatoniakhoz, hiszen két éve Siófok, tavaly pedig Alsóörs volt a névadó, őket váltja Balatonkenese.

Hal- és grillételek versenye, koncertek a parton

A kétnapos Nemzeti Regatta a földönjáró közönségnek is kínált programot bőven. Az Ízek utcájában a résztvevő csapatok a településükre leginkább jellemző ízekkel mutatkoztak be. Az elmúlt év összetett győztes Baja például harcsapaprikással indult a gasztronómiai vetélkedőn, míg az alsóörsiek a vízimanó tortáját készítették el halból, de a közönség betyár tokányt is kóstolhatott.

Az ízhatások mellett az egyes térségek látnivalóival is megismerkedhetnek azok, akik kilátogattak a siófoki hajóállomásra. A kikötőben a színpad is folyamatosan foglalt volt a két nap alatt, hiszen a résztvevők által delegált fellépők mellett koncertek szórakoztatták a Nemzeti Regatta közönségét.

A települési ízek versenyének helyezettjei

Halételek (szombat): 1. Komárom (Finn lazacleves), 2. Miskolc (Perecesi pisztráng), 3. Balatonboglár (Harcsapaprikás túrós csuszával). Grill ételek (szombat): 1. Miskolc (Bükk szíve, szarvasgerinc, vargánya), 2. Balatonfüred (Rozé kacsamell), 3. Kaposvár (Grilltál la Pergola). Szombaton három különdíjat is kiosztott a zsűri: Gyöngyös (Diszkoszban sült mátrai tüzeshús), Baja (Bajai harcsapaprikás füstös-túrós-kapros galuskával), Siófok (Grillsteak).

Egytálételek „A” kategória (vasárnap): 1. Baja (Bajai Bunyevác birka), 2. Csopak (Balaton-felvidéki vaddisznó sült), 3. Komárom (Jókai bableves). Egytálételek „B” kategória (vasárnap): 1. Dunaharaszti (Brassói libamájas), 2. Nyim (Vaddisznópörkölt), 3. Siófok (pörkölt). A zsűri kettő különdíjat is kiosztott: Gyöngyös (Palócleves), 2. Makó (Makói vágott leves cipóban).

Családi fesztivál

Az ingyenesen látogatható családi fesztivál kiváló alkalmat jelentett a településeknek arra is, hogy a Balatonra irányuló reflektorfényben saját turisztikai, idegenforgalmi látnivalóikat, programjaikat, rendezvényeiket bemutassák a nagyközönségnek. A szervezők pedig gondoskodtak arról, hogy ezt a településmarketinges feladatot mindenki komolyan vegye. Mind a sátorpavilonokban, mind pedig a nagyszínpadon történő bemutatkozást pontozták, ezáltal találtak gazdára a kupák, érmek, oklevelek és értékes díjak.

Színpadi bemutatkozások, fellépések: 1. Nyim, 2. Siklós, 3. Kistarcsa. Települési stand (sátorpavilon) szépségverseny: 1. Zirc, 2. Makó, 3. Debrecen.

Különdíj

A vasárnap délutáni eredményhirdetésen adták át a Nemzeti Regatta fődíját is, melyet a szervezők annak a csapatnak ítéltek oda, mely a legtöbb versenyszámban indult el és ért el kiváló eredményeket. A fődíjas győztes 11 település közül kerülhetett ki, ők voltak a legaktívabbak az 51 település közül. A fődíjat végül, a tavalyi elsőséget megvédve ismét Baja települése vehette át.