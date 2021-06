Nemzeti sorstragédiára emlékeztek az összetartozás napján Kaposváron

Megemlékezést tartottak a kaposvári Berzsenyi parkban az első világháborút lezáró, Magyarországra vonatkozó trianoni békediktátum százegyedik évfordulóján, pénteken. 1920 június 4-én a Versailles-ban írták alá a Magyarországot szétdaraboló erőszakos szerződést. A Nemzeti Összetartozás Napján arra emlékezünk, hogy bár soha nem látott kíméletlenséggel bántak el velünk, nemzetünket nem lehet megtörni.

Nem, nem soha! József Attila, Trianon diktálta minden fájdalmat egybe sűrítő versét minden magyarnak meg kellene tanulni! Érthetetlen, hogy miért nincs ott a kötelező irodalomban – hangzott el a megemlékezésen, amelyen a Déryné Vándorszíntársulat és a Somogy Táncegyüttes mutatott egy szeletet abból a fájdalomból, amely 1920-ban érte a magyarságot. Magyarország területének kétharmadát, és vele együtt a lakosság egyharmadát a környező országokhoz csatolták, miközben meg sem kérdezték az érintetteket, hogyan, és miként szeretnének élni.

– Minden magyar megtörten emlékezik a Versailles-ban aláírt békediktátumra. Volt olyan időszak, amikor ki akarták törölni a tudatunkból, mégis fönnmaradt – mondta a megemlékezésen Szakály Sándor történész. A Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója beszédében rávilágított arra, hogy az elcsatolt országrészekben élők számára milyen lelkülettel zajlik a nap, amely 1920 június 4. emlékezete.

– Hogyan lehet ma emlékezni Újvidéken, Kolozsváron, Temesváron, Kassán, Lendván… –sorolta az elcsatolt településeket, amelyek neveit Kaposvár utcái még hűen őrzik.

– A közterületek neve változhat, de a szívünkben lévő szeretet nem változik! – mondta Szakály Sándor, aki a Berzsenyi parkot hozta fel példának arra, hogy bárhogy hívunk valamit, az még ugyanaz marad.

– A történelem 1938 és 1941 között megadta a lehetőséget, átmenetileg visszatérhettek Magyarország területére az elcsatolt települések, ám 1945 után a remény is semmissé vált. Még a gondolatot is szerették volna kiölni belőlünk, amit Trianon jelentett — mondta. Magyarországon bár előfordulhat vallási, vagy társadalmi nézeteltérés, abban egyetért mindenki, hogy egy nemzettől nem lehet elvenni a múltját. Azt a múltat, amelynek kapcsán a határon túli magyarok is az együvé tartozást élik meg. Azt a múltat, amelyre mindig gondolnunk kell, mert a reményteljes jövőt abból építheti fel a nemzet.

Az országot szétvágták, de az egymásba kapaszkodó lelkeket nem tudták

Magyar költőink közül többen is sorokba szedték a széttört ország, nemzet sorsát, és azokat az emberi tragédiákat, amelyeket meg kell ismertetni a mai tizenévesekkel. Azokkal, akik tovább viszik a gondolatot.

– A régi földrajzkönyved lapozd fel ott, ahol Magyar Hazád található, és érezd, hogyan sír Árpád apánk… – ezekkel a gondolatokkal szólította meg a fiatalokat a Déryné Vándorszíntársulat. – Megoldották az osztást: tudjuk jól, tört maradt… – hangzott el a magyar sorstragédia, mintha csupán egy mérnöki gondolkodással megoldásra váró matematika példa volna az életünk, amelyet egy tollvonással meg lehet nyomorítani. A számok pedig valóban törtek: elcsatolt harmadokról és a művelettel határon kívül esettekről, széttörésről szól a sorsunk, amelyről nem csupán telesírt zsebkendők árulkodnak. Az összetartozás, az egység gondolata napjainkban új értelmet nyer, továbbra is a kitartás, az egymás segítése a fő feladat, még akkor is, ha egyre nagyobb nehézséget kell a nemzetnek a vállára vennie. A Trianoni emléknap mára a Nemzeti Összetartozás Napjává vált, amelyet 2010-ben foglaltak törvénybe. Az eggyé válás megvalósítását kezdhetnénk azzal, hogy úgy énekeljük közösen a Himnuszt, hogy azt a határokon túl is meghallják…