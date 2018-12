Nemzetközi délután a Kaposvári Egyetemen

Nemzetközi délutánnak adott otthont kedden a Kaposvári Egyetem, ahol 30 országból közel száz diák folytat tanulmányokat. Az utóbbi öt év alatt megháromszorozódott a külföldi hallgatók száma.

– Tökéletes az összhang – dicsérte egy hallgató a laoszi lányok táncát. A népviseletbe öltözött csapat látványos produkcióját videón is megörökítette több diáktársuk. A hagyományos nemzetközi délután az ukrán Galyna Dukhta harmadéves PhD-hallgató ének-gitár előadásával kezdődött.

– Egyik barátomtól hallottam a Kaposvári Egyetemről, s örülök, hogy itt tanulhatok – mondta a kenyai Opiyo Teresa. – Nemzetközi tanulmányok szakra járok, s bebizonyosodott számomra: okos döntés volt, hogy ide jelentkeztem. Színvonalas az oktatás, barátságos az egyetemi közeg, segítőkészek az emberek, s tetszik a város. S bár az elején nagyon nehéznek tűnt a magyar nyelv, de azért lassan kezdek beletanulni.

Törökországtól Japánig: ezzel a címmel rendezték meg a nemzetközi délutánt, ahol a fiatalok a tánc, a zene és a népviselet segítségével hozták közelebb társaikhoz saját nemzetüket.

Végvári György, a Kaposvári Egyetem stratégiai és oktatásfejlesztési rektorhelyettese elmondta: az összejövetelt évek óta kedvelik a hallgatók. Harminc külföldi országból közel száz fiatal tanul náluk, s kedvező trend figyelhető meg: számuk öt év alatt közel a háromszorosára emelkedett. A laoszi, a japán, az orosz, a szír, az algériai egyetemistákon kívül törökök is jelentkeztek a campusra, s a következő időszakban további hallgatókat várnak külföldről.

Manuel Joao Angolából érkezett, pénzügy és számvitel szakon folytatja tanulmányait. A fiatalember azt mondta: sok kellemes élmény érte Kaposváron, barátainak jó szívvel ajánlja az egyetemet. –Alapvetően a tanulásról szólnak ezek az évek, ám lényeges, hogy a diákok hogyan érzik magukat az egyetemen, s milyen benyomást szereznek az adott városról, országról – hangsúlyozta. – Ehhez hozzátartozik a kisebb-nagyobb közösség, a kikapcsolódás, s eddig jó tapasztalatokat szereztem. Tanulni kell, minél több tudást szeretnék elsajátítani, eközben persze kíváncsi vagyok a helyi kultúrára és látnivalókra is. Igyekszem felfedezni a környéket.

Örömteli találkozás helyszíne volt kedd délután a Tükrös aula, ahol egymást érték a műsorszámok. A szíriai Hashem Eid egy videóval lepte meg a közönséget: a természeti képeken kívül táncosok látványos előadásáról is felvillantak képkockák, s utána újabb hallgatók kapcsolódtak a programba. A házigazdák is kitettek magukért: az ünnepekhez kapcsolódó finomságokkal kedveskedtek a külföldi fiataloknak. Mákos, diós és gesztenyés bejglin kívül szaloncukor és krumplis pogácsa is várta a nemzetközi délután vendégeit.

A kissé furcsa ételeket is megszokták

– Eltérő ízek, különleges finomságok: az elején némelyik magyar étel kissé furcsának tűnt, de már ezt is megszoktam – mosolyodott el Opiyo Teresa. – Nyilván, ha valaki a megszokotthoz képest egy másik közegbe kerül, akkor az elején számos újdonsággal találkozik. Az étkezés hozzátartozik a mindennapokhoz, ezen a téren is sok tapasztalatot szereztem.

A fiatal nő remek ötletnek tartotta, hogy lehetőséget kaptak a nemzetközi délutánon a bemutatkozásra, azt mondta, igazán látványosra, hangulatosra sikeredett az est.

