Nemzetközi porondra léptek a kaposvári hallgatók

A Kaposvári Egyetem két hallgatójának fotói is kikerülnek a visegrádi országok városainak közterére.

A Young Visegrad Photography közterületi kiállítás célja, hogy az alkotásokat kihozzák a múzeumok falai közül és közvetlen kapcsolatot teremtsenek a kortárs fotóművészet és az érdeklődők között. Az utcai tárlatot a Visegrádi Csoport magyar elnöksége kapcsán hirdették meg, s a V4 országok frissdiplomás fotográfusai közül válogattak a repertoárba. A 100 nagy méretű citylight plakáton Belicza László Gábor és Biró Dávid diplomamunkái is láthatóak lesznek. Először Budapesten, majd Prágában, Pozsonyban és a lengyelországi Szczecinben is bemutatkoznak a kortárs fotóművészek munkái. A közterületi kiállításon a V4 országok hét művészeti képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézménye vesz részt, a válogatásba 15 frissen diplomázott fotográfus hallgató került be.