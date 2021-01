Nemzetközi sikert ért el a berzencei intézmény

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon az Európai Szociális Hálózat (ESN) által kiírt „Szociális Szolgáltatások Díja 2020” pályázaton az „Innovációs Díj” kategóriában döntős lett. A világjárvány miatt a díjátadó ünnepségre online keretek között került sor Brüsszelben, s bár egy spanyol intézmény lett az első, Szőke József intézményvezető mégis óriási szakmai elismerésnek tekinti már a döntőbe jutást is. Hiszen az idén közel 30 európai és Európán kívüli országból több mint 100 pályázatot küldtek be, ám Magyarországot egyedül a berzencei intézmény képviselte. Ez azt jelenti, nemcsak hazai, hanem „nemzetközi porondon” is van keresnivalója az otthonnak.

A szociális otthon egy új típusú közösségi szolgáltatást működtet mentálisan sérült felnőttek számára. A projekt keretében egy kastélyban működő, zárt, pszichiátriai betegeket ápoló-gondozó intézményből 120 ellátott 6–12 fős családi házakba és egy 15 apartmanból álló épületbe költözött ki – az első házba éppen öt éve, a karácsony előtti napokban. A családias otthonok mellett egy, a helyi polgárok számára is nyitott szociális szolgáltató központ biztosítja a napi workshopokat, fejlesztéseket, terápiákat és a védett munkahelyi, illetve fejlesztő foglalkoztatást. A helyi befogadó társadalmi közegnek, a profi szakmai támogatásnak és szemléletváltásnak köszönhetően a „volt pszichiátriai beteg páciensek” valóban a település polgáraivá lettek, dolgoznak, és cselekvőképességük mértékéig képesek dönteni saját életükről, ami azt is bizonyítja, hogy: „A szabadság gyógyít!”

Az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014 óta tagja az ESN-nek. A belépéskor már javában folyt a kastélykiváltási projekt, a támogatott lakhatásra történő felkészülés, mely során megismerkedtek a trieszti pszichiátriai közösségi modellel, 2015-ben nemzetközi konferenciát szerveztek „Páciens – Kliens – Partner” címmel, egy év múlva pedig Zomborban mutatták be a berzencei támogatott lakhatást. Meghívást kaptak az Európában dolgozó francia, olasz, svájci és magyar pszichiáterek által szervezett „Dívány a Dunán” című budapesti konferenciára is, ahol egy pszichiátriai beteg lakóval együtt mutatkozott be az intézmény. A berzencei pályázat az Innovációs Díj kategóriában versengett a szakértői bírálattal és közönségszavazással kombinált döntőn, amely már a harmadik forduló volt; e kategóriában rajtuk kívül egy szlovák, egy írországi és három spanyol pályázat mérettetett meg.

Kulcsszerep a helyieknek

Az Európai Szociális Hálózat a világ 35 országában több mint 140 tagszervezettel működik együtt, és több mint 1 millió vezető szociális szolgáltató szakembert tömörít. Küldetése, hogy minőségi szociális szolgáltatások biztosításával segítsen a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai életének megváltoztatásában. Az ESN összehozza azokat, akik helyi szinten kulcsszerepet játszanak a létfontosságú ellátások és támogatások kialakításában.