Népszerűsítő kampányt indított a büntetés-végrehajtás

Az érdeklődők kipróbálhatják a rabszállító autót, a bátrak kezén bilincs kattanhat: roadshowt indított a büntetés-végrehajtási szervezet, mely Kaposvárt is érinti.

Az ismeretterjesztő előadások célja kettős: a BVOP egyrészt szeretné, hogy az emberek jobban megismerjék a börtönöket, a dolgozók, s a fogvatartottak életét. Ezzel együtt pedig ledöntsék azokat a több száz éves tévhiteket, amelyek még a 21. században is beárnyékolják a büntetés-végrehajtás szakmai munkáját. Másrészt munkatársakat is toboroznak az eseményeken, mivel az elhivatott, jó képességű szakemberekre – akárcsak más munkahelyeken – náluk is szükség van.

– Az előadásokon bemutatjuk szervezetünk múltját, jelenét, a különböző szolgálati ágakat valamint a kollégákra háruló szakmai feladatokat – tájékoztatta lapunkat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs főosztálya. – A roadshown megmutatjuk többek között a múlt büntetési eszközeit, a jelenleg használt kényszerítő eszközöket, de be lehet szállni a rabszállító autóba.

Megyénkbe október 27-én érkezik a roadshow: az érdeklődőket tíztől 16 óráig a Kaposvár Plázába várják.