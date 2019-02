Népszerűvé tennék a nevelőszülői hivatást

Megerősíti a kormány a nevelőszülői hálózatot, amelynek bővítésére 850 millió forinttal több jut. Ez az országszerte ötezer nevelőszülőből álló hálózat megerősítését és az emelkedő bérek kifizetését biztosítja majd. A nevelőszülői hivatással 2014 óta együtt jár a foglalkoztatási jogviszony.

Már javában tart az az országos kampány, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy a nevelőszülői hivatás több mint foglalkozás. Ennek keretében Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára érkezik Nagybajomba február 19-én.

– Olyan felnőttből válhat jó nevelőszülő, aki a gyermeket elfogadja, személyiségét tiszteletben tartja, érdekeit mindenek elé helyezi, a nevelésben következetes – mondta Tóth László Norbert, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatója. – Együttműködésre képes a gyermekvédelmi szakemberekkel, a vér szerinti szülőkkel, az egészségügyi és a köznevelési intézményekkel egyaránt.

Somogyban jelenleg 178 családnál, nevelőszülőnél 461 kiskorú gyermeket és fiatal felnőttet látnak el. Átlagosan egy somogyi nevelőszülőnél három gyermek nevelkedik. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a megyében összesen 425, ebből 377 gyermek és 48 fiatal felnőtt. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelkedő gyermekek számát tekintve csökkenő tendencia tapasztalható. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a 12 év alatti gyermekeket jogszabályi előírásnak megfelelően elsődlegesen nevelőszülőnél kell elhelyezni. Az állami fenntartón kívül Somogy megyében civil és egyházi fenntartók is biztosítanak gyermekvédelmi szakellátást. A szakellátásban nevelkedő Somogy megyei gyermekek és fiatal felnőttek száma a 2019. január 31-i állapot szerint 913 volt, ebből 809-en kiskorúak.

A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, hanem hosszabb jogi, lélektani felkészülés előzi meg. Ebben az érintettek számíthatnak a gyermekvédelmi szakemberek ismereteire, tapasztalataira és segítségére.

A nevelőszülők vállalt feladata világos és körülhatárolt. Talán a legfontosabb része az, hogy a gyermek számára teremtsenek meg hiteles családi mintákat, és ezzel egyidejűleg szükséges a vér szerinti családdal a kiegyensúlyozott kapcsolattartás is. A nevelőszülők elsődleges feladata az, hogy tartsák szem előtt a gyermek valóságos és egyéni érdekeit, ami pedig talán még ennél is nehezebb, az az, hogyan formálják át úgy a saját motivációikat, érzelmeiket, hogy vállalásuknak eredményesen eleget tudjanak tenni. A közös cél az, hogy szeretni és dolgozni képes felnőttekké segítsék válni ezeket a nehéz sorsú gyermekeket.

Meg kell felelni a feltételeknek

A nevelőszülőnek több feltételnek is meg kell felelnie. Egyebek között legyen büntetlen előéletű, 24. életévét töltse be, a gondoskodására bízott gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb, és a saját kiskorú gyermekével együtt legfeljebb hat gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Nevelőszülői felkészítő tanfolyamon is részt kell vennie. Tevékenységüket foglalkoztatási, biztosítási jogviszonyban végzik díjazásért. Emellett még más keresőtevékenységet is folytathatnak. Hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítse, az SZGYF felveszi a kapcsolatot valamennyi Somogy megyei települési önkormányzattal és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. Tájékoztató fórumokat is szerveznek a megye településein, ahol a nevelőszülők őszintén vallanak erről a szép hivatásról.