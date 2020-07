Nevesítették a névtelen hősöket a járvány alatti helytállásukért

A veszélyhelyzet alatt naponta több mint 600 kaposvári embert láttak el élelmiszerrel és több mint 600 bevásárlást intéztek az önkéntes segítők, akiket pénteken emléklappal díjaztak a városháza dísztermében a helytállásukért. Az önkormányzat három intézményének dolgozóit köszöntötték ebből az alkalomból.

A névtelen hősök most nevesítve lettek! – hangzott el az ünnepségen, amelyen a megyeszékhely három alpolgármestere, Dér Tamás, Borhi Zsombor és Pintér Rómeó is részt vett.

– Egy csapat gyűlt össze, akik olyan munkát végeztek, amelyet senkitől sem lehet elvárni, de mégis megtették – mondta köszöntőjében Borhi Zsombor. – Nem voltak restek és nem féltek a vírustól, bár az is érthető, ha valaki ilyenkor burokban akarja átvészelni a bajt. De a közösségnek abban mutatkozik meg az ereje, ha valaki akkor is hajlandó tenni érte, ha baj van, akár a saját egészségét is kockáztatva.

Veszélyt, félelmet, ugyanakkor kitartást és küzdést azért, hogy mindenkit el lehessen látni – ezt jelentette Ferenczi Csillának, a Rippl-Rónai Múzeum jegypénztárosának a segítségnyújtás. Szívvel-lélekkel csinálták a kollégáival, fűzte hozzá.

– Az ember érzelmeit felkorbácsolja a segítségnyújtás – emlékezett vissza Nagy Imre, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola munkatársa, aki szerint tartozott ennyivel a városnak és a lakóinak, mert nagyon sok mindent kapott Kaposvártól, ahová 34 éve vonult be katonának. – Szavakkal szinte le sem lehet írni, amivel találkoztam. Ebédet szállítottam, és örömmel, szeretettel fogadtak az idősek mindenütt, ez adott mindennap nekem erőt. A szemükből néha a könny is kicsordult. Mentünk hétvégén és ünnepnap is a barátaimmal, a kollégáimmal.

A segítőt mélyen érintette, amit látott. Találkozott egy 80 százalékban látássérült nővel, és Répáspusztán egy járókerettel közlekedő idős házaspár csupán annyit mondott neki: ragaszkodunk magához… Ez adott energiát ahhoz, hogy a munkáján kívül még egy családnak bevásároljon hetente többször. Nagy Imre elérzékenyülve tette hozzá: édesanyja nevelte úgy, hogy segítsen a rászorulókon.

Még nem tudják, újra csatasorba állnak-e

Az Együd Árpád Kulturális Központ-Agóra munkatársainak kétharmada vett részt az ételszállításban. Szalay Lilla igazgató elmondta: heti váltásokban dolgoztak a segítők, és elfelezték a csapatot. Így ha véletlenül valaki megbetegedett volna, akkor az egész társaság nem került volna veszélybe. Az egyik autójuk a lakótelepi és a belvárosi részt járta, a másik kocsijuk a külvárosi részeken fordult meg. Főként időseknek, de bölcsiseknek és óvodásoknak is vittek ételt. A segítők köszöntésén elhangzott: az összefogásnak köszönhetően vészelte át a járványt Kaposvár úgy, hogy nem volt halálos áldozat. A segítők azt mondták: nehéz időkön vannak túl, és még nem tudhatják, hogy újra szükség lesz-e rájuk, ha megérkezne a kór második hulláma.