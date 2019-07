Neymar adta át a kaposvárival felálló világbajnok grundfocisták serlegét

Egy magyar csapat, a Zsír­kréták együttese nyerte a Brazíliában rendezett Red Bull Neymar Jr’s Five grundfoci világdöntőjét, a győztes alakulat tagja volt a kaposvári Weimann Richárd is.

Harmadik alkalommal indulhatott harcba magyar együttes a Red Bull Neymar Jr’s Five világdöntőjén. A Zsírkréták együttesét Fábián Gábor, Fábián Máté, Kalocsay Károly, Dudás Dániel, Andorka Kristóf, Rónaszéki Botond és a kaposvári Weimann Richárd alkotta.

– Először még lemaradtunk, majd rá egy esztendőre már szerencsét próbáltunk a barátaimmal, akikkel együtt futsalozunk – mondta Weimann Richárd. – Az egyik budapesti selejtezőt megnyertük, majd az országos döntőt is, így Sao Paulo vehettük az irányt, de a legjobb tizenhat között a későbbi döntős Argentína ellen kiestünk. Úgy döntöttünk, az idén is nekivágunk a nagy kalandnak és újra kijutottunk Brazíliába.

Utazás a 25–30 fokos brazíliai télbe

Kilencedikén este indultak a Liszt Ferenc Repülőtérről, majd egy zürichi átszállás után tizenegy óra múlva érkeztek meg Brazíliába, onnan még két és fél órát buszoztak a szállásig. Mely egy ötcsillagos szálloda volt, ahol senki sem zavarta őket, mivel az egész hotelt a világdöntő résztvevőinek bérelték ki.

– Az időeltolódás miatt reggel érkeztünk meg, s miután beregisztráltunk és elfoglaltuk az Atlanti-óceánra néző szobáinkat, fürödtünk egyet – tette hozzá. – Brazíliában jelenleg tél van, de így is 25–30 fokot mutatott a hőmérő és a víz is nagyon kellemes volt, a parton kicsit lábteniszeztünk és vártuk a másnapi sorsolást. Összesen negyvenhárom ország együttesei jutottak ki a Red Bull Neymar Jr’s Five-ra a szervezők pedig úgy oldották meg, hogy három ötös és hét négyes csoportot állítottak össze. A csoportelsők automatikusan továbbjutottak a legjobb tizenhat közé, a tíz másodikat és a három ötösből a két legjobb harmadikat összepárosították és a találkozók győztesei csatlakoztak a többiekhez.

Mindenképpen ötös csoportba akartak kerülni, mert akkor még harmadikként is jó esélyük lett volna a továbbjutásra, s Fortuna kegyes volt hozzájuk, de mint utóbb kiderült egy pillanatig sem forgott veszélyben az elsőségük.

Sokat számított a meccsek alatt az időeltolódás

– Az első öt csoport délelőtt játszott, így mi is, s ez nagy segítség volt, mert itteni idő szerint délután kellett pályára lépnünk – elevenítette fel. – Angola ellen kezdtünk, ők egyénileg és fizikálisan is jók voltak, jól tartották a labdát, de amikor átkerült hozzánk a játékszer, akkor észrevettük, hogy védekezni nem annyira szeretnek, így hamar gólt tudtunk szerezni. Az 5–4 elleni játéknál már mi domináltunk, s végül 5–0-ra nyertünk. A következő meccsünket Luxemburg ellen vívtuk, ők látták az első meccsünket, így némileg fel tudtak készülni belőlünk. Beálltak védekezni, de egy palánkról visszapattanó labda az egyik játékosukról a kapujukba pattant, s ezzel ki is alakult a végeredmény. A spanyolok elleni derbin rögtön az elején kaptunk egy büntetőt, ugyanis az egyik labdarúgójuk ott ért bele a labdába, ahol már nem szabad, azaz a kapu előtti félkörben. A félpályáról üres kapura rúghattunk, ezután pedig sorra jöttek a gólok, így ismét 5–0-ra diadalmaskodtunk. India ellen, mivel már biztos volt az elsőségünk, változtattunk a felálláson, pechünkre egy szerencsétlen találattal megszerezték a vezetést, ezért ezúttal nekünk kellett futni az eredmény után. Sok lehetőséget elpuskázunk, s ahogy az ilyenkor lenni szokott, kaptunk még egyet, de a három az öt ellen sem adtuk fel és szépítettünk, de sajnos többre már nem futotta.

A következő sorsolásnál a házigazda ellen léptek pályára, a brazilok nagyon ügyesek, szerettek kötényeket osztogatni és e mellé még kemények is. – Egy gyönyörű összjáték után szereztük meg a vezetést, s innen már nem tudtak visszakapaszkodni. – A nyolc között egy nagyon fegyelmezett, de fáradt Japán együttessel mérkőztünk meg. Ellenfelünk előző meccse – a franciák ellen – döntetlennel zárult, így a szabályok értelmében mindkét gárdából egy-egy focistát jelöltek ki, akik addig játszottak, amíg az egyik gólt nem szerez vagy valamelyiküket kiállítják. Tudtuk, melyik tagjuk vett részt a „hirtelen halálban”, s ezt kihasználva gyorsan meglőttük az első gólunkat, melyet négy újabb találat követett.

Az elődöntőben aztán egy pikáns találkozó várt ránk, hiszen a 2017-es bajnok román egylettel kellett megküzdenünk a fináléért. Látszott rajtuk, hogy egy kiváló kispályás csapat a román, mely szereti tartani a labdát, de előre csak egy-két variációt tud használni. Leginkább a hórihorgas csatárukra ívelgették fel a bogyót, a magas és erős játékos pedig megpróbálta belökni az éppen rajta védekező társunkat a büntetőterületen belülre, hogy félpályáról üres kapura lőhessenek. Ez szerencsére nem jött össze és hátul egy kicsit elkényelmesedtek, s ezt kihasználva egy gyors letámadás után megszereztük a vezetést és végül lenulláztuk a szomszédainkat is.

Sportkomplexum a nyomornegyed közepén

A döntőben ismét a spanyolokkal csaptak össze, de… – Már sokkal összeszokottabbak voltak – emlékezett vissza Weimann Richárd. – Nagyon felszívták magukat a fináléra, de a hetedik percben egy lepattanó labdát sikerült a kapuba kotorni, sőt még egy büntetőt is kaptunk, azaz 2–0-ra nyertünk.

Neymar da Silva Santos Júnior, azaz Neymar még az elődöntő alatt helikopterrel érkezett meg a saját sportközpontjába, melyet egy nyomornegyed közepére húztak fel. A kerítésen kívülről gyerekek figyelték a sportolókat, de a szervezők mindenkit figyelmeztettek, ne érjenek hozzájuk és semmit se adjanak nekik. Ahogy Weimann Richárd fogalmazott: ezen a környéken csak a foci jelent kitörési pontot, vagy bűnöző, vagy labdarúgó lesz a fiatalokból.

Neymar minden mozdulatában benne van a foci

A győztes jutalma a trófeán kívül egy gálamérkőzés volt, melyet Neymar és barátai ellen vívtak, illetve meghívást kaptak az egyik őszi mérkőzésére. – Sokkal jobb brigádot hozott az idén a brazil zseni, mint tavaly, itt volt például a Sao Paulo FC ben játszó Nené – elevenítette fel. – Látszott rajta, hogy jó barátságban van a labdával, de még ő is eltörpült Neymar tudása mellett, aki úgy körülbelül félgőzzel játszott, hiszen most épült fel a sérüléséből. Mi is vigyáztunk rá, hiszen az eredmény nem számított, így csak figyeltük és jól éreztük magunkat.

A PSG sztárja pedig hozta is a show-t, olyan dolgokat művelt a pályán, hogy szinte – szó szerint – tátva maradt a szánk. Minden mozdulatában benne van a foci, meg lehet kérdőjelezni a pályán és azon kívül mutatott viselkedését, de a zsenialitását nem. Szenzációs érzés volt egy ekkora világsztár ellen játszani, akit szinte bálványoznak a brazilok, szinte istenként tekintenek rá. De amúgy minden a futballról szól Brazíliában, bár az idén nem nagyon ajánlották, hogy elhagyjuk a szálloda és a sportkomplexum területét. De az óceánparton is mindenki focizik, letámasztanak két-két biciklit, melyek kapuként szolgálnak és már rúgják is a bőrt.

Hogy a következő évben elindulnak-e, egyelőre nem tudják, hiszen a csapatban csak kettő huszonhat évnél idősebb játékos lehet, s jövőre már négyen is kiöregednek. – Lehet, hogy különválunk és két csapattal nevezünk majd a következő Red Bull Neymar Jr’s Five-ra – mondta végezetül Weimann Richárd.

Már az óvodában is rúgta a bőrt A Kaposváron született Weimann Richárd jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanul. A labdarúgással már egészen fiatalon, óvodáskorában megismerkedett a Konrád-Major Focisulban. Tehetségét jól mutatta, hogy egészen a Kaposvári Rákóczi FC U19-es együtteséig jutott. Jelenleg a BME futsalcsapatában rúgja a bőrt.

A kaposvári fiatalember összesen nyolc gólt lőtt a Red Bull Neymar Jr’s Five világdöntőjében.

Hűek maradtak a szabályokhoz

A Red Bull Neymar Jr’s Five focibajnokság idei fordulóján is hűek maradtak azok a szabályok ahhoz a grundfoci stílushoz, melyet a focilegenda gyerekkorában is játszott Sao Paulo utcáin. Az öt játékosból álló csapatok mérkőzése maximum tíz percig tartott, a meccsek kapus nélkül zajlottak. Ha egy csapat gólt kapott, akkor elvesztette egy játékosát. A mérkőzés tehát az idő lejárta előtt is véget érhetett, ha az egyik félnek elfogytak a játékosai.