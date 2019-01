Nicole Kidman öregen már lágyan pusztít

Az elmúlt időkben megtekintett filmek közül a legunalmasabb volt a Pusztító, Nicole Kidman új filmje. Arra számítottam, hogy valami jó kis akciófilm lesz. Ehhez képest két órányi tömény drámát kaptam, egy nagyon csipetnyi akcióval megfűszerezve.

Két dolog érdekes a Pusztítóban. Az egyik Nicole Kidman elmaszkírozott arca, tényleg zseniális munkát végeztek a maszkosok. Valahogy úgy néz ki a színésznő, mint amilyen plasztikai műtétek nélkül lenne az arca. Lehetett volna a film címe az is, hogy Nicole Kidman öregen és lelakva.

A másik, ami tetszett, az időszálakkal való játék. Jól megcsavarta a történetet azáltal a rendező, hogy a jelenben voltunk, aztán a múltban, aztán megint a jelenben és kiderült, hogy a jelen már közeli régmúlt. A filmet végig untam, de a végén egészen meglepődtem hála ennek a csavarnak.

Két jó rész azért volt a Pusztítóban, amikor a fejemhez kaptam. Az egyik a bankrablós jelenet volt, a másik pedig a záró képsor.

A bankrablásnál tényleg nem tudtam kiszámolni, hogy Erin hogyan dönt majd. Hiszen alapvetően szerintem ő egy jó ember, csak hát fiatalon még úszott az árral. Persze alapvetően állítólag mindenki jó, csak a társadalom tesz olyanná, amilyenek vagyunk. Erin esetében inkább a társaság tette olyanná, amilyen lett.

A történet főszereplője Erin Bell nyomozó, aki valaha FBI ügynök volt. De elszúrta, mert hozott egy rossz döntést, amely aztán sokak életét meghatározta később. Az övét is, a saját lányáét is és a régi barátaiét is. Lényegében Erin rossz társaságba keveredett és ilyen helyzetben a kapzsiság kifejezetten rossz tanácsadó.

És itt ki is derül, miért ezt a címet kapta a film. Nem azért mert van benne egy szuperhős, aki mindent elpusztít, hanem mert van benne egy anti-hős, aki mindent elszúr egyetlen buta döntéssel. Láthatjuk, ahogyan az anti-főhősnő próbál kikecmeregni a saját maga által kreált méretes káoszból. S ahogyan egyre közelebb kerül az áhított bosszújához, s egyben saját fehér fényéhez az alagút végén.

A Pusztító valójában egy vérbeli zsarus dráma. Egy olyan film, ami lehet, hogy egy csomó díjat fog kapni, de megnézni csak fanatikus Nicole Kidman rajongóknak ajánlott, mert a színésznő alakítása tényleg megér egy-két misét.

Pusztító (Destroyer)

Hossza: 123 perc

Rendező: Karyn Kusama

Szereplők: Nicole Kidman, Tatiana Maslyan, Toby Kebbell, Sebastian Stan

Vetíti: Kultik Kaposvár