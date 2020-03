Nincs kegyelem, ha a bosszú nem lát kiutat

Egyre több olyan brutális gyilkosságról lehet hallani, amikor egy férfi megöli feleségét, gyerekeit, majd amikor rájön mit tett, akkor magával is végez. Lantos Marianna, igazságügyi pszichológus szakértő elmondta: egyelőre még keresik a gyilkosságok okait, de sok esetben, ha szóba kerül a válás, már megtörténhet a tragédia.

– A veszteségtől való félelem miatt, egyfajta csőlátás alakul ki – fogalmazott Lantos Marianna. – Ilyenkor az adott ember, a megszokottól teljesen eltérően viselkedik. Nagyon jellemző példa erre egy nemrég történt eset, amikor mindenki azt mondta az apáról, hogy egyszerűen nem gondolták volna, hogy elköveti a gyilkosságot, hiszen semmi előjele nem volt. Elképzelhető, hogy egy pillanatnyi impulzus juttatta őt ebbe a beszűkített állapotba. Ezeknél a gyilkosságoknál egyfajta birtoklási vágy uralja az elkövetőt. Egy másik konkrét példa, amikor az édesapa megölte a gyerekeit, akkor az járhatott a fejében, hogy ha nem lehetnek övé a gyerekek, akkor a másiké se legyen.

Többször tapasztaltam a munkám során azt, nemcsak ilyen tragikus eseteknél, hanem kisebb bűncselekményeknél is, hogy igazából azzal, amit csinál az elkövető, a másik felet akarja büntetni. Nem utolsó sorban pedig, ami ezektől egy kicsit eltérő kategória, de akár ez is állhat egy ilyen cselekmény hátterében, az úgynevezett kiterjesztett öngyilkosság. Ez azt jelenti, hogy valaki készül a halálra, de úgy gondolja, hogy akik hátramaradnának utána – gyerekei, felesége vagy bárki, akár a háziállat – azoknak nem lenne jó sora nélküle, ezért mondhatni, magával viszi őket a halálba. Mivel mostanában nagyon sok olyan eset volt, hogy egy cselekmény után az elkövető is végzett magával, igazából nem lehetett kideríteni, hogy mi volt a valós indíték.

– Az esetek zömében férfi az elkövető – folytatta a szakember. – Bár volt olyan eset is, hogy a nő gyilkolt. A férfiak azonban akár az öngyilkosság terén is hajlamosabbak drasztikus módszerekhez folyamodni.

Klasszikus példa erre, hogy nőnknél gyakori öngyilkosság a gyógyszer, ami ilyen szelíd módnak tűnik, míg a férfiak önakasztással, vonat elé ugrással vagy akár fegyverrel próbálnak véget vetni életüknek. Azt gondolom, hogy a férfiak sokkal jobban tartanak attól, hogy veszteség éri majd őket. Hiszen még az él a köztudatban, ami már változóban van, hogy például válás esetén a bíróság úgyis az anyának ítéli a gyerekeket, a férfi pedig elveszíti őket. Ez nem így van, de ha egy feleség kiejti a száján azt a szót, hogy válás, akkor lehet, hogy az „pörög le” a férfi fejében, hogy veszíteni fog. Biztosan egy nő is rosszul éli meg a válást, de úgy vélem, hogy kevésbé folyamodnak ilyen kemény megoldásokhoz – hangsúlyozta Lantos Marianna.

Az igazságügyi pszichológus hozzátette: szakember tudna segíteni azon, aki arra készül, hogy végez családjával, viszont erre csak akkor van esély, ha valaki észreveszi az illető szándékát. Nagyon gyakran marad bűntudata a családtagoknak, barátoknak azért, hogy mit nem vettek észre, amivel segíthettek volna, de sajnos van, amikor nem lehet.