Nincs ki szedje, a klíma sem kedvező már neki

Tíz év alatt nyolcadára esett vissza országszerte a málna termőterülete. A termelők szerint az egyik ok a munkaerőhiány, a másik pedig a változékony időjárás. Somogyban mindössze tizegynéhány hektárnyi területen termesztenek málnát.

Már szedik a málnát Porrogon és környékén. Madarász Zoltán két hektáron foglalkozik a bogyós gyümölcs tíz fajtájának termesztésével. A termés egy részéből lekvárt, szörpöt készítenek, a többit pedig hazai piacon értékesítik. Idén kilóját 5-700 forintért veszik tőlük. – Az idei termés nem lesz kiemelkedő, nem képződött termőfelület, aminek az oka egyelőre ismeretlen számunkra – mondta az őstermelő. Madarász Zoltán véleménye szerint sok problémával kell megküzdniük a málnatermesztőknek. – A minőséget nem tudjuk garantálni gépi szedéssel, csak kézivel, munkaerőt találni nagyon nehéz, szinte lehetetlen – jegyezte meg Madarász Zoltán. – A klimatikus változások sem hatnak kedvezően a gyümölcsre, a magas UV sugárzásra és a szélsőséges hőmérsékletre nagyon érzékeny a növény.

Mernyén egy hektárnyi területen termesztenek málnát, három közmunkás dolgozik az önkormányzat ültetvényén. – A sok eső és a meleg kedvezett a gombabetegségeknek, ami a termés minőségén és mennyiségén is látszik – mondta el Kisfalusi András polgármester. – A gyümölcs termesztése ugyanakkor nagyon sok kézi munkát igényel, de nem találunk az idényre szedőket. Ezért a helyiek számára Szedd magad akciót hirdetünk, amely keretében kedvezményesen juthatnak a friss málnához. Mi pedig örülünk, hogy a gyümölcs a bokrokról lekerül – jegyezte meg a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy tavaly a málnából készítettek szörpöt, lekvárt és fagyasztottak is le a gyümölcsből. A termés egy részét pedig a kaposvári zöldségboltokban értékesítették.

Csak elvétve találni málnást A Magyar Zöldség–Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tájékoztatása szerint az idén a málna termőterülete már 100 hektárnál kisebb, holott 10 évvel ezelőtt 700–900 hektárnyi területen termesztették a gyümölcsöt. Az utóbbi években alig volt új málnaültetvény-telepítés Magyarországon, a régiek pedig már 15-20 évesek, elöregedtek. Hazánkban a nagyobb málnatermőterületek valamikor a Börzsöny hegység lábánál, Pest, Somogy és Nógrád megyében voltak. A málnának azonban a jelenleg is jellemző meleg, de csapadékos idő nem tesz jót. A legújabb kutatások szerint Lengyelország déli része és az 1000 méter feletti területek a leginkább alkalmasak a málna termesztésének.

Nem csak finom, de egészséges is

– Mindössze tizegynéhány hektárnyi területen termelnek málnát megyénkben – mondta el Gombos Sándor. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke hozzátette: Somogy egy évtizede a legnagyobb termelők közé tartozott, leginkább Berzence, Segesd és Csurgó környékén foglalkoztak a bogyós gyümölccsel. A málna, sok piros gyümölcshöz hasonlóan rengeteg C-vitamint és antioxidánst tartalmaz, így erősíti az immunrendszert és megelőzi a rákos megbetegedéseket. Kitűnő vértisztító, vérszegénység ellen is hatásos. A-vitamin tartalma révén segít a látásjavításban. Az ásványi anyagok közül a kálcium-,kálium-,megnézium- és vastartalma kiemelkedő. Gazdag B és K vitaminban is.