Nínó macik is segítenek a gyerekeknek a nehéz percekben

A somogyi mentőautókba is megérkeztek a Nínó mackók. Az aranyos plüssfigurákkal a balesetek, sérülések okozta ijedtséget igyekeznek majd oldani a gyerekekben.

Aranyos, a gyermekszemnek is kedves plüssmackók érkeztek nemrégiben a somogyi mentőautókba is a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) együttműködése révén. Így a mentők a református szeretetszolgálat által gyártott, egységes arculatú plüssmacikkal segíthetik a kisgyermekeket a mentőellátás alatt. – A plüssmackók segítségével bajtársaink oldani tudják a gyermekekben a balesetek, sérülések okozta lelki feszültséget és ijedtséget az ellátás során – tájékoztatott a Somogyi Hírlap érdeklődésére Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs és pr vezetője.

Néhány évvel ezelőtt már hazánkban is elindult civil kezdeményezés a plüssfigurák ilyen jellegű felhasználására, azonban a nemes gondolat a gyakorlatban számos kérdést vetett fel, és logisztikai nehézségeket is okozott. Vagyis a korábban a lakosság és cégek által adományozott – igen vegyes állapotú és minőségű – plüssfigurák összegyűjtése, kiválogatása, tisztítása, tárolása és elosztása mind-mind nehezen megoldható feladatként jelentkezett a szervezeti működésben – tudtuk meg a kommunikációs vezetőtől. Ám 2018 decemberétől a Református Szeretetszolgálat jóvoltából a mentőautókba külön erre a célra készített, megfelelően tisztított és csomagolt, puha plüssmacik kerülnek, melyek jól szolgálják majd vigasztaló küldetésüket – közölte Győrfi Pál. A mackókat az Országos Mentőszolgálat adományként kapja, s pótlásukról is folyamatosan gondoskodnak.

Megtudtuk azt is, hogy az egyedi plüssmacit tervező formálta meg, és szeretnék, ha a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik védjegyévé válhatna amellett, hogy a gyerekeknek is egyfajta biztonságot és örömet nyújthat a nehéz pillanatokban. A mackók gyártási folyamata is sokrétű, felöleli a szabást, a varrást, a hímzést, a lyukasztást, a tépőzár felerősítését, illetve az MRSZ és az OMSZ logójával ellátott címkék felhelyezését. Fontos azonban megjegyezni azt is, hogy a plüssmackókat megváltozott munkaképességű munkavállalók készítik, akik szívügyüknek tekintik a karitatív vállalás sikerességét. A macik biztonságos gyermekjátékok, hiszen szigorú minőség-ellenőrzésen estek át.

