Nőttek a költségek, jelentősen drágul a fuvarozás

Drágulhat a fuvarozás és az áruszállítás. A szakemberek szerint azért lenne szükség az emelésre, mert a költségeik is nőttek, s mivel volán mögé ültethető sofőrből is alig akad, a bérigények is magasabbak.

– A kisebb cégek sajnos nem tudnak olyan versenyképes jövedelmet biztosítani, hogy itthon maradjanak a képzett sofőrök – mondta a kaposvári Mészáros Ákos. A fuvarozással foglalkozó vállalkozó szerint ütemezni kell a fuvart, nem ritkán napokat vagy akár egy hetet is várni kell a vállalkozókra. – Jogos az itthon maradt sofőrök magasabb bérigénye, de ennek csak úgy lehet eleget tenni, ha az árakat is ennek megfelelően alakítjuk – tette hozzá a szakember. – Vagyis az emelkedő bérek is a fuvarozás drágulásához vezetnek, de a szakmunkás minimálbérnél már többet kell fizetni a sofőröknek. Mészáros Ákos szerint egyre inkább érződik, hogy emelni kell a fuvardíjakat, például az üzemanyag is drágult az utóbbi időben. A vállalkozó úgy véli: január-február körül fog igazán érződni a drágulás. – A fuvarozók 15-20 százalék közötti áremelést hajtanak végre – jelentette be Szabó György, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke a Világgazdaság nemrégiben megjelent cikke szerint. Ezt a jelentősen megemelkedett költségekkel indokolta a szakember. – Már legalább öt éve emelni kellett volna a szolgáltatásaink árát – mondta Peresa János, a balatonboglári Furgon Teherfuvarozó Kft. tulajdonosa. – Az is probléma, hogy sokan a legalacsonyabb árakon szeretnének fuvaroztatni, úgy, hogy még az útdíjat is a fuvaros fizesse meg. Több esetben is csak nevetséges összeg maradna meg egy-egy fuvaron, így inkább el sem vállaljuk azt. Indokolt az emelés tehát, mi is próbálkozunk ezzel. A boglári cégvezető szerint változó, ki mennyiért fuvaroz. Ha például egy öt kilométeres fuvarért hatezer forintot kérnek el a piacon, az sincs eltúlozva. Hiszen nőttek az üzemanyagárak, magas a szervizköltség, vizsgáknak kell megfelelnie az teherautónak és a sofőrök bérezéséről is gondoskodni kell. Hosszabb utakon pedig még tovább nőnek a költségek, útdíjjal is számolni kell.