Nyaralás a betűtengerben

A szünidőben nem hogy nem zár be, de még szélesebbre tárja kapuit a gyerekek előtt. Ingyenes olvasótábor indul, s számos programmal készülnek a bibliotéka dolgozói a nyárra.

A nyári szünet időszaka mindig nagyüzem a könyvtárak számára, így van ez a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár esetében is. Idén ismét sikerült ingyenes olvasótábort szervezni a gyerekek számára. – Akkora volt az érdeklődés iránta, hogy nem sokkal a meghirdetést követően háromszoros túljelentkezéssel zártuk le a jelentkezést – mondta Virág Erzsébet, az intézmény rendezvényszervezője. – Nagyon népszerű volt az alsósok körében, a középiskolásak nem annyira jelentkeztek. Ezért úgy döntöttük, hogy a középiskolásoknak meghirdetett hetet is az alsósoknak adjuk, így júniusban és augusztusban is lesz egy-egy hetük.

Habár sokan örömmel helyezik az íróasztal mélyére tankönyveiket az évzáró után, de akarva akaratlanul mégis mindenki olvas a nyáron. – A szünidőben az iskolás korosztály azért jön leginkább a könyvtárba, mert a kötelező olvasmányokat viszi ki – mondta el a tapasztalatokat Virág Erzsébet. – Ez a tanévkezdéshez közeledve egyre inkább jellemző. De a kisgyerekes szülőknél jellemző, hogy még a nyaralásra is visznek magukkal könyveket.

Aki lemaradt az idei olvasótáborról, de értelmes elfoglaltságot keres, annak sem kell csüggedni, hiszen számos érdekes elfoglaltságot kínál a nyárra a könyvtár. – Nagyon várjuk már a nyarat, mert tavaly kezdtük el a nagy sikerű szünidő minden csütörtökére meghirdetett programunkat – mondta Virág Erzsébet. – Úgy állítottuk össze, hogy az első részében egy előadás volt, a második felében pedig ehhez kapcsolódó játszóház. Idén június 21-től várjuk a gyerekeket egészen augusztus 30-ig, minden csütörtökön. Ezek a programok kiválóak olyan családoknak is, ahol idősebb és fiatalabb gyerek is van, hiszen miközben tart az előadás, a kicsiknek tartunk foglalkozást.

Augusztus utolsó csütörtökén pedig a megkezdett hagyománynak megfelelően nyárbúcsúztató bulit tartanak.