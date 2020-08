Nyári élményekkel és tudással is gazdagodnak a táborban

A koronavírus miatti digitális távoktatás vesztesei a hátrányos helyzetű gyermekek lettek, mert sokan online eszközök, illetve a hozzáértés hiánya miatt lemaradtak a tanulásban. Ezen segítenek az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborai, ahol a tanulás mellett élményeket is biztosítanak.

Beindult a táborélet a településen, ahol a segélyszervezet átmeneti otthont működtet a bajba jutott családoknak. Most júliusban és augusztusban 109 gyermek vesz részt a felzárkóztató és nyári fejlesztőtáborban.

A hátrányos helyzetű családokban felnövő gyermekek ugyanis nehezen tudnak lépést tartani a járvány miatti digitális oktatással.

– Van otthon számítógépünk, de éppen rossz – ismerte be a 12 éves Gerócs Niki, aki nagy figyelemmel ismerkedett az internet világával, hogy később a barátnőivel tarthassa a kapcsolatot a közösségi oldalakon. A 11 éves Hollósi Adrienn leginkább az angol nyelvtanulás idején érezte a legjobban magát.

A tábor programjaiban a magyar nyelv, matematika, történelem, angol és informatika órák mellett különböző játékos, önismereti és fejlesztő foglalkozások is helyet kaptak. Kiemelt figyelmet fordítanak a digitális kompetenciák fejlesztésére, de a figyelem fenntartását is újratanulják. Ugyanakkor arra is törekednek, hogy kikapcsolódást, közösségi élményeket, igazi nyaralást jelentsen az együttlét a nehéz sorsú gyerekeknek.

– Az idei a második év, hogy a kastélyosdombói központunkban esélytábort szervezhettünk – mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. – Tavasszal minden bizonytalanná vált a koronavírus miatt, de partnereink a legjobbkor siettek a segítségünkre.

Az energiaszolgáltató cég jóvoltából a gyerekek egy félbevágott autóban ismerkedhettek az elektromos autók működésével, és egy kosaras daruval emelkedhettek a magasba. Sokan akkor láttak először robotot is.

– Célunk, hogy a lemaradásokat behozva a szeptembert a gyerekek már egyenlő eséllyel kezdhessék – mondta a táborban Losonczi Gergely, az E.ON sajtószóvivője. – A legtöbb táborozónak ez a pár hét jelenti a nyaralást, ezért igazán emlékezetessé szeretnénk tenni a számukra.

Az ősszel tanműhely és élménynap várja a gyerekeket

Az országban négy helyszínen, köztük a kastélyosdombóin összesen 600 gyermek nyert elhelyezést a nyári táborokban. A programok a nyárral nem érnek véget: az ősszel diákközpontú tanulóműhelyek várják majd a gyerekeket, akik további korrepetálást kaphatnak, valamint pedagógiai és informatikai szakemberek segítik őket abban, hogy a meglevő digitális eszközöket használva hogyan tudják megoldani az iskolai feladataikat. Havonta egyszer közösségi élménynapokat is szerveznek az ősszel.