Nyári leárazásokra vadászik iskolakezdéskor a szülő

Megrohamozták a szülők és gyermekeik a ruházati, valamint a sportboltokat az elmúlt napokban. Megvárták a nyári leárazásokat az iskolakezdés előtti vásárlásokkal, de még így is óvatosak és csak a legszükségesebb ruhákat veszik meg.

Geiger Renáta is betért az egyik belvárosi üzletbe, ottjártunkkor éppen a táskák közül válogatott. A két- gyermekes édesanya elmondta: idén körülbelül százezer forintot költött iskolakezdésre, de ebben a tanszerek nincsenek benne.

– Ennél olcsóbban is lehetett volna vásárolni – fogalmazott Geiger Renáta. – De minél idősebbek a gyerekek, annál nagyobbak az igényeik. Szükségük volt cipőre, zoknira, pólóra és egy-egy farmerra, de már az őszies időre is gondoltunk, ezért széldzsekit és pulóvert is kaptak. Azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest idén túl sokat költöttünk – mondta.

Egy másik édesanya is a sportboltban szerezte be a szükséges ruhákat. Szerecz Andrea kiemelte: ha a tanszereket nem számítja, akkor a két gyermek iskolakezdése idén negyvenezer forintba került. – A fiam sportoló, ezért neki pluszruhákat is venni kellett – mondta Szerecz Andrea. – Cipőre, zoknira, szabadidőruhára és sportruhára is költöttünk. Szerencsére nem kell minden évben újat vásárolni, de ha úgy nőnek a gyerekek, akkor sűrűbben térünk be az üzletbe. Számomra nem fontos, hogy márkás-e a termék, de a minősége jó legyen.

Ágoston Szilveszter, az egyik sportszaküzlet vezetője elmondta: egyre tudatosabban vásárolnak az emberek és megvárják a nyári leárazásokat és az iskolakezdési akciókat. – Ám egy-két szülő így is bizonytalan volt idén – mondta Ágoston Szilveszter. – Naponta volt téma az üzletben, hogyha esetleg a vírus miatt szeptember végén bezárnak az iskolák, akkor van-e értelme egy hónapra új cipőt venni, vagy jó lesz még a tavalyi. Azt látom, hogy van pénze a családoknak és igyekeznek mindent nálunk beszerezni – tette hozzá a sportszaküzlet vezetője.

– Csak az alapdolgokat veszik meg a szülők – fogalmazott Gőgösné Kása Rita, az Amazon sportüzlet vezetője. – Tornaruhát és nadrágot, valamint zoknit, de a szabadidő-garnitúrákat is keresik. Tavalyhoz képest azonban nagyon keveset vásárolnak, sokan ugyanis nem tudják, hogy rendben lezajlik-e az idei tanév. Éppen ezért a legtöbben az olcsóbb termékeket keresik. Gyermekenként nagyjából tíz-tizenötezer forintot költenek a szülők. A tavalyi nagy roham elmaradt, óvatosak a szülők és kivárnak, de abban bízunk, hogy következő hetekben, amikor már „tisztábban” látnak, akkor sokan betérnek hozzánk – hangsúlyozta az Amazon sportüzlet vezetője.