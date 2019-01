Nyílt napot tartottak az egyetem gazdasági karán

Sokan látogattak a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának nyílt napjára szerdán délelőtt. Az eseményen több mint 130-an vettek részt, nemcsak Kaposvárról és Somogyból, de más megyékből is érkeztek fiatalok.

A legkeresettebb szak továbbra is a pénzügy- és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing. A kar komoly lehetőséget rejteget és többet ad, mint azt elsőre a fiatalok gondolnák – hangzott el a nyílt napon. A hallgatók több figyelmet és egyéni felkészülést kapnak az oktatóktól, projektekben vállalhatnak feladatot és minden esélyük megvan, hogy sikerrel pályázzanak ösztöndíjakra.

Emellett pedig duális képzésben is részt vehetnek. A fiatalok többsége így már a diplomaszerzés előtt komoly tapasztalatot szerez, sőt állásajánlatokat is kapnak – hangsúlyozták oktatók és hallgatók egyaránt az eseményen. A magyar nyelvű oktatás mellett egyes szakokon angol nyelvű képzésre is lehetősége van a hallgatóknak.

A nyílt napon több mint 130 érdeklődő vett részt, nemcsak Kaposvárról és Somogyból, hanem más megyékből is érkeztek felvételizők.