Nyílt Nappal csábítanak a Kaposvári Egyetemre

A szeptemberben induló alap-, osztatlan mester- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületen.

Már jelentkezhetnek a leendő hallgatók a Kaposvári Egyetemre, a szeptemberben induló képzésekre. – Arra buzdítom a pályaválasztás előtt állókat, hogy válasszák bátran a Kaposvári Egyetemet – mondta Végvári György, stratégiai és oktatásfejlesztési rektorhelyettes.

– Használható tudást kapnak, jó a gyakorlati háttér és helyben képezzük a hallgatókat. Ez igaz minden területre, s nem szabad megfeledkezni azokról a képzésekről, amelyeket csak az ország néhány intézményében indítanak. Ilyenek a Rippl-Rónai Művészeti Karon meghirdetett színész és fotográfus szakok. – Karunk családias és nemzetközi hírű oktatókkal kreatív szakembereket képez – mondta el Hatos Pál, a kar dékánja. – Oktatóink a legmagasabb művészeti minőséget nyújtják, ráadásul a képzéseket Kaposvár belvárosában végezzük.

Használható tudást kínál a Pedagógiai Kar is, tudtuk meg Podráczky Judit dékántól. – Az első pillanattól kezdve gyerekközelbe igyekszünk vinni a hallgatókat – mondta a kar dékánja. – Aki pedagógusként szeretne dolgozni, biztos elhelyezkedési lehetőségekre számíthat: a korfa azt mutatja, hogy egy nagyobb nyugállományba vonulás várható öt éven belül.

A pedagógiai karon személyre szabottan foglalkoznak a hallgatókkal, hogy így hozzák ki a legtöbbet a képzésükből.

A Gazdaságtudományi Kar is piacképes tudást kínál. – A nálunk szerzett tudás birtokában már a diploma megszerzése előtt munkához jutnak a fiatalok – mondta Szigeti Orsolya dékán. – A most felvételizők tanulmányaik előrehaladtával találkozhatnak azzal a jelenleg fejlesztés alatt álló új oktatási formával, amelynek keretében egy virtuális térben próbálhatják ki, milyen egy vállalkozás működése.

Az Agrár- és Környezettudományi Kar képzési kínálata és oktatási tevékenysége a mai kor igényeihez igazodik. – A következő tanévtől új alap- és egyetemi osztatalan szakokkal várjuk a jelentkezőket – mondta el lapunk kérdésére Áprily Szilvia, a kar dékányhelettese.

Kitárja kapuit az egyetem

Január 13-án nyílt napra várja a Kaposvári Egyetem azokat a diákokat, akik a somogyi campuson képzelik el felsőfokú tanulmányaikat. A regisztrációt követően az egyetem vezetői köszöntik az érdeklődőket, majd mind a négy kar bemutatkozik a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Az izgalmakat fokozza, hogy tombola váltására is lehetőség lesz, amelyekből egyetemi ajándékcsomagokat sorsolnak. A diákok kari standokon is tájékozódhatnak, de felvételi információkkal is felvértezik őket. Ahogyan arról is kapnak tájékoztatást, hogy juthatnak diákhitelhez. 12.30-tól pedig mód lesz bejárni a leendő iskolát, a campusvizit keretében.

Az egykori hallgatóból akár professzor is lehet

A Kaposvári Egyetem két oktatójának egyetemi tanári pályázatát is támogatta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. Dr. Szente Viktória és Dr. Nagy Imre, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docensei. A végső döntés az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyása után születik meg, hiszen Áder János köztársasági elnök aláírása után vehetik át a kinevezésüket a Kaposvári Egyetem oktatói.

Szente Viktória az intézmény egykori hallgatója, doktori disszertációját gazdálkodás-és szervezéstudományok tudományágban 2005-ben védte meg summa cum laude minősítéssel. Jelenleg a Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézeti Tanszék egyetemi docense. 2012-ben kezdeményezett habilitációs eljárást, amelyet sikeresen abszolvált. Számára nem volt kérdés, hogy egykori alma materében marad-e a tanulmányai befejezése után.

– A konzulensem javasolta, hogy maradjak még megszerezni a Phd minősítést – mondta a dombóvári származású oktató. – Úgy döntöttem, megpróbálom és szerettem volna Kaposváron maradni.

Ennek több oka is volt, tette hozzá Szente Viktória. – Engem az fogott meg, hogy közel van a városhoz, de mégis messze, így egy afféle önálló sziget – magyarázta a Kaposvári Egyetem marketing és kereskedelem szakjának felelőse.

– Nagyon tetszett a kollektíva, később a hallgatókkal is elég jó kapcsolat alakult ki. Közben számos más egyetemen is megfordultam és sehol nem tapasztaltam hasonlót.

Szente Viktória megtalálta a saját útját a Kaposvári Egyetemen, hiszen itt minden nap más és más, egy új kihívást tartogat számára. – Nagyon szeretnék nemzetközi kutatásokban erősíteni, akár külföldi ösztöndíj révén, kutatási projektekben, ezt fontosnak tartom. A lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok.

Dr. Nagy Imre 1978-ban az Újvidéki Egyetem Természettudományi-matematikai Kar, Földrajztudományi Tanszéken okleveles geográfusként, 1983-ban a Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Karán a földrajztudomány magisztereként szerzett végzettséget, majd 1990-ben a Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Karán a földrajztudomány doktora lett. – Annak idején, amikor megkezdődött a mesterképzés a Kaposvári Egyetemen a regionális és környezet szakon, felkértek, hogy jöjjek óraadónak – mondta el kérdésünkre Nagy Imre. – Akkoriban a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjában dolgoztam és eljöttem Kaposvárra, kidolgoztam három tantárgy tantervét. Ez volt a beugróm.

Nagy Imre ezután még párhuzamosan dolgozott az MTA Regionális Kutatások Központjában és az Újvidéki Egyetemen is. – Mostanra letisztult a helyzet – húzta alá a Kaposvári Egyetem oktatója. – Habilitáltam a Kaposvári Egyetemen és most már itt vagyok.

Kérdésünkre Nagy Imre elmondta: jól érzi magát a campuson és a hallgatók számára sem lehet panasz. – Szeretem Kaposvárt és tanítani a fiatal generációt – mondta az egyetemi tanári kinevezésére váró oktató. – Én nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy a Kaposvári Egyetem és azon belül a Gazdaságtudományi Kar tovább erősíti tudásközpont szerepét. A Kaposvári Egyetem egyre népszerűbb a nemzetközi piacon is, hiszen folyamatosan növekszik a külföldi hallgatók száma, javítja az intézmény pozitív megítélését.

Színre lépnek a színészhallgatók

A Koldusoperával indul az új év a Kaposvári Egyetem Kulturális Központjában. Ugyanis január 14-én, vasárnap a Rippl-Rónai Művészeti Kar harmadéves színészhallgatói lépnek a világot jelentő deszkákra. Cserhalmi György tanítványai viszik ugyanis Bertold Brecht klasszikusát.

Nyitnak a leendő hallgatók felé

Januártól további nyílt napokkal mutatja meg képzési palettáját a Kaposvári Egyetem a leendő hallgatóknak. Január 13-án és február 3-án is lesz lehetőség megismerkedni az intézménnyel. Az Agrár- és Környezettudományi Karon január 17-én, a Gazdaságtudományi Karon január 25-én, a Rippl-Rónai Művészeti Karon pedig január 27-én informálódhatnak a lehetőségekről.