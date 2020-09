Nyitva tartanak az utolsó pillanatig

Az egy-két személyes mikrovállalkozások nagy energiát mozgósítottak a koronavírus-járvány második hulláma előtt. Akárcsak a nagy cégek, vészforgatókönyvet készítettek, s lehetőségeikhez képest gyors választ adnak a nehézségekre.

– Ha bekövetkezne a legrosszabb forgatókönyv, akkor várhatóan a balatonfenyvesi nyaralónkban vonulnék karanténba – mondta Mogyorósy Mihály kaposvári késes-köszörűs mester. – Az épület téliesített, fűthető, gáztűzhely és légkondi van benne, hidegben is otthonos. Betöltöttem a hetvenhetet, a fokozottan veszélyeztetett életkorban vagyok, s ebben a helyzetben különösen nagy a szerepe a tervezésnek.

Az aranykoszorús mester feleségével és 48 éves fiával, Mogyorósy Csabával dolgozik a belvárosi műhelyben. A koronavírus-járvány első szakaszában sem zártak be, ahogy mondták, a vevők iránti tiszteletből folyamatosan dolgoztak. Annak ellenére nyitottak ki, hogy a forgalmuk erősen megcsappant. Most, a második hullám alatt sincs ez másként, a családfő szerint személyesen sokat tehet mindenki a saját egészségéért. S döntő, hogy a lakosság következetesen tartsa be a biztonsági szabályokat. A boltban alap a szájmaszk viselete, a családi vállalkozás tagjai gyakran mosnak kezet, feltankoltak fertőtlenítőszerből, és a járvány első napjától szigorúan betartják a másfél méteres védőtávolságot. – Tartok a koronavírustól, de megpróbálok minden ajánlásnak eleget tenni – mondta Mogyorósy Mihály. – Vitamint szedek, tornázom és szaunába járunk. Azzal is csökkentem a kockázatot, hogy hetente egyszer, nagyobb tételben vásárolok gyümölcsöt, zöldséget. A közlekedésre is ügyelek: kerüljük a tömegközlekedést, a fiam kerékpározik, én a 35 éves piros Ladámmal járok. Szerencsére olyan jól működik, mint egy svájci óra.

Egy kaposvári nő délutáni esküvőre készült, ezért tért be pénteken délelőtt az egyik belvárosi szépségszalonba. Miközben a fodrász serénykedett, Bogdán Krisztina, a vállalkozás vezetője azt mondta: kollégáival megbeszélték, hogy bármilyen kisebb betegség esetén – köhögés, nátha, torokfájás – a gyógyulásig otthon maradnak, s kölcsönösen kisegítik egymást. A legrosszabb az lenne, ha a koronavírus-járvány második hulláma miatt be kellene zárni.

– Tavasszal több mint két hónapon át nem voltunk nyitva, ezt mindenképp szeretnénk elkerülni – hangsúlyozta. – Az alap előírásokon kívül egy tisztítógépet is használunk, melybe este berakjuk az összes ollót, s másnap teljesen tiszta lesz a felszerelés. A biztonságot szolgálja, hogy megszabtuk a vendégek számát. Egy időben legfeljebb hárman foglalhatnak helyet a szépségszalonunkban. Régebben előfordult, hogy a hajfestés alatt egy szárítást is bevállalt a kolléganő, manapság már nem vállalkozunk ilyesmire.

Az ékszereket járvány idején is megtapogatják a vevők

– Hiába a koronavírus-járvány, egyes vevők még ilyenkor is a kezükkel látnak – mondta Jó László, az egyik kaposvári ékszerbolt tulajdonosa. – Néhány betérőnek nem elég az üvegvitrin, feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy megtapogassák a kinézett gyűrűt, nyakláncot vagy épp a fülbevalót. Még ilyen körülmények között is úgy szeretik megvizsgálni az ékszereket, mint régebben, noha néhány embernek esze ágában sincs vásárolni. Jó László családi vállalkozása összesen három embernek ad megélhetést, s azt mondta: két esetben tudná elképzelni, hogy bezárnak. Ha központilag elrendelnének esetleg egy újabb korlátozást, vagy ha a koronavírus-járvány miatt kellene karanténba menniük.