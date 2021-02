Nyolcvan évesen is Fonyódig teker tévénézés alatt

Naponta többször is elteker Balaton­fenyvesig, Fonyódig Imremajor legidősebb lakója. A nyolcvankilenc éves Lajos bácsi mindezt teljesen biztonságos körülmények között teszi, családja jóváhagyásával.

Antics Lajost egész életében nagy bringásnak ismerték a környékbeliek. Naponta többször is elkerekezett a településtől három kilométerre elhelyezkedő Balaton­fenyvesre, vagy akár Fonyódra is. Napjainkban sincs ez másképpen: a távolságot ugyanúgy letekeri. Mindezt annak ellenére teszi, hogy öt évvel ezelőtt a családja eltette a biciklit, mondván: féltik a fel- és leszállás veszélyeitől idős szerettüket.

Lajos bácsi mostanság a szobában, televízió előtt tekeri le a napi kilométereket.

– Úgy vettük észre, hogy a járványügyi intézkedések miatt az idősek jobban elkényelmesedtek, mert nagyobb mértékben kiszolgáljuk őket, mint a koronavírus előtt. Ez azonban, az amúgy is mozgásszegény életmódot még inkább inaktívvá teszi – mondta Antics László, Lajos bácsi fia. – Nem tartottuk jónak, hogy még lakáson belül sem mozog annyit édesapám, mert idős korban, azt mondják: leépül, amit nem használunk, ahogy a fizikai aktivitás csökken – tette hozzá a férfi, akinek az az ötlete támadt, hogy egy új élményt ad édesapjának. Mindezt egy spinningkerékpár segítségével tette, amivel meg is lepte.

– Nem olyan, mint a szobakerékpár, jobban visszaadja a biciklizés élményét és teljesen testhez állítható. Egyedül a nyerget cseréltük ki, hogy a komfortérzetet növeljük – tette hozzá Antics László, aki legfontosabbnak a biztonságot tartja. A spinningbringa konstrukciója ennek az elvárásnak is megfelelt.

– Ez a spinningkerékpár olyan a biciklik között, mint egy elektromos autó a többi kocsi között – mondta Antics Lajos. – Kicsit hiányzik, hogy nem csörög a lánc, nem zörög a sárhányó, annak viszont kifejezetten örülök, hogy a nadrágom szárát nem csípi be a lánc – mesélte Lajos bácsi, aki bevallotta, hogy gyakran le sem akar szállni a járgányról, annyira jólesik neki a tekerés. – Egy hónapja kapta a biciklit, ám pár hét után már érezhetően könnyebben mozogtak az ízületei: könnyebben guggol, és kevésbé csoszog – számolt be Lajos bácsi fia, aki úgy érzi, az ajándékkal együtt sikerélményt is adott édesapjának, és arra biztat minden idős embert, hogy pótolják a hétköznapi mozgást otthon a televízió előtt is, a szigorítások ideje alatt.

