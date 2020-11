Nyomot hagyott az első hullám a balatoni turizmuson

A turizmus a 21. század sikertörténete, hiszen az ágazat az elmúlt években a legjelentősebb mértékű gazdasági növekedést produkálta, ugyanakkor a koronavírus-járvány a turizmus óriási sebezhetőségét is bizonyította.

A vírus az éghajlatváltozásnál is jelentősebb hatást gyakorolt az iparágra – hangzott el a Balatoni Turisztikai Kutatóintézetnek a napokban megtartott online konferenciáján, amelyen a Balaton, mint élettér aktuális kihívásairól esett szó több friss felmérés tükrében. Ilyen többek között az a nemrégiben lezárt munka is, amit a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete végzett az üdülőrégió 180 településén, és ami a vírus első hullámának hatásait vizsgálta. Fekete Károly, a Balatoni Integrációs Kft. kutatója többek között arról beszélt, hogy tavasszal az üdülőrégióban tartózkodók száma 30 ezer fővel emelkedett, így a helyben lakókkal együtt 300 ezer főre duzzadt az üdülőrégió lakossága. Ez az önkormányzatoknak nemcsak a szolgáltatások erőteljesebb igénybevétele okán jelentett többlet terhet, hanem a konfliktuskezelés miatt is. A települések a mintegy 7 milliárd forintra tehető összes elvonás ellenére is helytálltak az első hullám idején, amellett, hogy a védekezésre fordított költéseik nagyjából 600 millió forint extra kiadást jelentettek.

A pandémiával összefüggésben szó esett arról is, hogy a tavaszi bezártságot követően nyáron az aktív turizmus kifejezetten élénk volt, ami a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kirándulóhelyeinek látogatottságában és a kerékpáros programok iránti igény erősödésében is megmutatkozott. Lőrincz Katalin egyetemi docens azt mondta: a Balaton a legnépszerűbb hazai bringás úti cél, ahol a szolgáltatások szintjén a kerékpárosbarát-szálláshelyek fejlődését várnák a turisták, azzal együtt, hogy biztonságos bringautakon szeretnének tekerni. Nagy kihívás lesz az E-bike terjedése. Néhány éven belül az elektromos rásegítéssel rendelkező biciklitulajdonosok lesznek többségben, akik egy fizetőképesebb vendégkört jelenthetnek a térségnek.