Nyugdíjba küldték a tíz évnél idősebb taxikat

Tíz évesnél nem lehet idősebb a taxi, s januártól csak két oldalon két-két ajtós, légkondis járművel dolgozhatnak a vállalkozók. Somogyban jelenleg 209 taxist tartanak számon.

– Korábban egy 20 éves autóval taxiztam, nemrég Németországból hoztam egy öt éves kombit – mondta Szűcs Ferenc kaposvári vállalkozó. – A mostani kocsimban az ABS-en kívül nyolc légzsák és légkondi is van. Amúgy már korábban hallottam, hogy szigorodnak az előírások, ezért időben lecseréltem az autót, hiszen tovább szeretnék dolgozni.

– 1976 óta taxizom, több változást átéltem az utóbbi időben, s gondolom a változás célja, hogy még biztonságosabb és kényelmesebb szolgáltatást nyújtsanak a taxisok – tette hozzá Szűcs Ferenc. – Bár kétségkívül, az autócsere nem olcsó mulatság, így elképzelhető, hogy egyesek inkább abbahagyják a taxizást.

Egy másik kaposvári sofőr szerint a múlt év végén elterjedt a taxisok között, hogy eltolják az előírás hatályba lépését. Azt mondta: a somogyi vállalkozók többsége felkészült a változásra, aki tehette, részben hitelből vásárolt egy fiatalabb gépkocsit, s ezzel tovább csökken a helyi járművek átlagéletkora.

Amúgy egy 2015-ös kormányrendelet szabályozza a taxikra vonatkozó légszennyezési követelményeket, s a manapság gyakran emlegetett 10 éves korhatár és a legalább Euro III-as minősítésen kívül még számos előírást kell teljesíteni.

A megyei kormányhivatal közölte: a gumiabroncsok futófelületén a mintázat magassága legalább három milliméter. Az előírás között szerepel, hogy minden üléshez biztonsági övet szereljenek fel, a vezetőülésnél és a jobboldali első ülésnél pedig beépített első légzsák legyen, a személygépkocsi ABS-szel felszerelt legyen, s az is fontos, hogy a kormányberendezés a menetirány szerinti baloldalon helyezkedjen el. Az is követelmény, hogy négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a jobb- és baloldali és legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezzen, továbbá a járműben légkondicionáló berendezés is legyen.

– Ezen követelmények közül a légszennyezésre, az ajtók elhelyezkedésére valamint a légkondicionáló meglétére vonatkozó előírásokat csak 2018 január elsejétől kell alkalmazni – tudtuk meg. – Tehát azok a taxi szolgáltatók, akik járművének műszaki érvényessége az elkövetkező időben fog lejárni, csak a követelményeknek maradéktalanul megfelelő gépjárműre tudnak taxi minősítést szerezni.

Somogyban a 2015-től szigorúbb műszaki követelmények ellenére a taxi szolgáltatást végzők száma jelentősen nem változott az elmúlt években. Jelenleg 209 főt tartanak számon.