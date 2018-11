Nyúlgátat építettek a somogyi önkéntesek

A települések veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelés, s a lakosság sebezhetőségére összpontosító veszélyelhárítási tervezés: ez is a katasztrófavédelem feladatai közé tartozik, a polgári védelmi felügyelő a Balaton parti települések védekező képességét mérte fel.

– A reagálásnál munkánk látványosabb része az önkéntes és a polgári védelmi szervezetek folyamatos gyakoroltatása – hangsúlyozta Forintos Kitti tűzoltó ezredes. – A katasztrófák során a védekezés csak akkor kezelhető sikeresen, ha az emberek felelősséget vállalnak biztonságukért.

A bonnyai és a fiadi önkéntes tűzoltókon kívül a kisbárapáti egység tagjai is bebizonyították a napokban, hogy alkalmazni tudják a homokzsákos védekezést. A tabi járás Koppány mentőcsoportjával együtt mindegyik csoport megszerezte a minősítést. Azóta Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonendréd és Fonyód mentőcsoportjainak felkészültségét is próbára tette a polgári védelmi felügyelő. Mihályka Szabina megyei katasztrófavédelmi szóvivő közölte: azt is felmérték, hogy a riasztás után az önkéntesek képesek két órán belül megjelenni a gyülekezési helyen, s adott esetben bevonhatóak-e a vízkár elhárítási feladatokba.

– A fonyódi járás Vitorlás mentőcsoportja is vizsgázott – tudtuk meg. – A csoport állománya felelevenítette a nyúlgát építés mozzanatait, teljesítették a minősítő gyakorlat feltételeit, s így bebizonyították, hogy felkészültek a vízzel kapcsolatos káresemények elleni védekezésre. Az önkéntesek ünnepélyes esküt tettek, s ígéretet tettek arra: a baj óráiban segítenek embertársaikon, s megóvják értékeiket.