Nyüvek szüreteltek a gazdák helyett a hazai dióültetvényeken

Dióburok-fúró légy, vagy ahogy diósgazdák nevezik: diógubacslégy. A diótermesztők bánatára már nagyon is jól ismerik ezt a kártevőt. Az idén ugyanis nincs olyan diós hazánkban, ahol nem okozott volna nagy kárt a termésben ez a hártyásszárnyú rovar. A bajt tetézi, hogy a külföldről behozott dió alaposan feltornázza majd az árakat, amit eddig a hazai termés jelenléte mindig kordában tartott.

A mernyei Kisfalusi András idős éveire gondolt, amikor 2000-ben ötven diófát ültetett. Azt remélte, hogy nyugdíjasként kiváló bevételi forrást jelent majd az eladott dió. A fák az elmúlt néhány évben fordultak igazán termőre. Az idén azonban a tavalyi termés negyedrészét is alig hozzák.

– Az idei dió amúgy is kevesebb, mert rosszul kötött virágzás után – mondta a diósgazda. – Ehhez jön még az a kártétel, amit a diógubacslégy okozott. A burokban fejlődnek ki a nyüvek, így a burok nem tud száradni, ezért a dióbél könnyen nyálkássá válik és bepenészesedik. Permetezéssel lehet védekezni ellenük, de a kiskerti gyümölcspermetezővel a művelet nem elég hatékony, ráadásul a terveket is tönkretette a vegyszer.

– Soha nem terveztem, hogy permetezni fogom a diófáimat, szerettem volna bio-diót termeszteni – mondta. – Ennek a feltétele, hogy évekig nem szabad a területen még a talajon se permetezni, de az idén kellett egyszer. A műveletnek pedig akkor van igazán értelme, ha a rajzással egybeesik.

A Balaton mellett található Európa legnagyobb diósa. A lengyeltóti Juglans Hungary Kft. nagyüzemben termeszt: 150 hektáron termő diót. Ezt leginkább exportra szállították eddig is, ám náluk is kopogtatott a dióburok-fúró légy. – Nagy erőkkel védekeztünk a kártevő ellen, ám száz százalékosan nem lehet kiirtani – mondta Cziráki Imre, a Juglans Kft. ügyvezető igazgatója. Problémát a kisebb diósokban okoz majd továbbra is, ahol nincs megfelelő technológia a védekezésre.

A diósgazdák különböző véleményen vannak a dió idei árának alakulását illetően. Cziráki Imre arra következtet, hogy az USA-ban termesztett és Kínába szánt dió mind Európába érkezik majd, emiatt olcsóbb lesz a bejglialapanyag.

Kisfalusi András szerint viszont könnyen lehet, hogy inkább emelkednek majd az árak. Ezt a jelenséget eddig a magyar dió egyensúlyban tartotta. Tavaly 2400-2600 forint között alakult a dió piaci ára. A hozzáértők szerint az idén jóval többe kerül majd a bejglialapanyag, ami ráadásul nem magyar lesz.

Héjasan csupán kétszáz forint kilója, pucolva ennek többszöröse, 1800 forint a termelői ára. Egy kiló héjas dióból csupán fél kiló dióbél nyerhető. Hivatalos adatok alapján Somogyban az idén hektáronként egy-két tonna lesz a termésátlag. A szakemberek szerint azokon a területeken, ahol a korai fajtáknál jól kontrollálták a károsítót, ott is 20-30 százalékkal kevesebb lesz a dió. A száraz nyárnak és egyéb nem kívánatos természeti adottságoknak köszönhetően.

A Somogy Megyei Kormányhivatal adatai alapján megyénkben 633 hektárnyi dióültetvény van, amelyeken 100 ezer fa áll. – Ha megfelelő körülmények között kiszárítják, és megtörik, fogyasztható lesz a dióbél – ezt már a növényvédelemben jártas Tóth István mondta. – Nem a természetes ellenséggel nem bíró kártevő a fő probléma, hanem a járulékos betegségek, amelyek a jelenlétének köszönhetően támadják a termést.

Keserves lesz a pucolás

A dióbaj nem csak a vásárlók pénztárcáját könnyíti meg túlságosan, hanem azokét is, akiknek ez bevételi forrást jelentett. Sokan ugyanis diópucolással egészítették ki a nyugdíjukat, vagy éppen a fizetésüket. Az idén alig lesz mit megpucolni, ráadásul a megmaradt diót gondosan válogatni kell. Ez plusz munkát jelent. Fizetni csak az egészséges dióbél után tudnak, így a megpucolt, penészes dióval csak haszontalan munka jár, mert kidobják. Ezért a gazdák kénytelenek lesznek magasabb díjat fizetni a diótörőknek, ha egyáltalán lesz mit megpucolniuk.