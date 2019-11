Oda gurulnak, ahol lakat került a boltra

Az utóbbi időben hat településen került lakat a kis forgalmú falusi boltokra, s a piaci rést kihasználva újabb nyomban megjelennek a mozgóboltok. Somogyban négy nagyobb mozgóboltot üzemeltető társaság működik, naponta több ezer, főként idős embert látnak el élelmiszerrel.

Somogyaszalóban egy helyi üzlet mellett keddtől már két mozgóbolt is ellátja a falu lakosságát. Törzsök Gabriella polgármester azt mondta: így nagyobb lesz a választék. Gadácson nincs már helyi bolt, két guruló ABC szolgálja ki a lakókat, tudtuk meg Szabó László polgármestertől. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke kiemelte: az elmúlt időszakban nem volt ritka, hogy egy-egy somogyi településen bezárt a bolt. A lakosság száma csökken, s az egész napos nyitvatartás költségeit nem fedezi a gyér forgalom.

– A mozgóbolt még mindig nyereséget termel, bár közel sem olyan nagy a profit, mint egyesek gondolják – hangsúlyozta Ács József, a kaposvári Ács Pékség tulajdonosa. – Drága a jármű, a hatóságok sok előírást támasztanak, s az üzemanyagon és az egyéb járulékos költségeken kívül az önkormányzatoknak napi 300-1500 forint úthasználati díjat is kell fizetnünk. Ezt három havonta egy összegben utaljuk.

A baranyai Tormáson mindkét bolt megszűnt nemrég, s kaposvári mozgóbolt látja el novembertől a megyehatáron túli települést is. Rövid ideje Somogyaszalóba és a kaposfüredi szőlőhegyre is szállítanak, s jövőre további négy somogyi községbe hajtanak majd be nap mint nap. Ács József kiemelte: minden döntés előtt osztanak-szoroznak, mivel az aprófalvakban a vásárlóerő sem nagy. Az első guruló ABC-t 25 éve indították. Ma öt busz és három tartalék jármű alkotja a flottát. A kenyértől a szalonnán és csokoládén át a sörig több mint százféle terméket visznek a kisbusz­ok.

A mozgóbolt árai nem szállhatnak el

– Az utóbbi időben hat somogyi településen zárták be a boltot, s időnként ugyan egy-két helyi vállalkozó próbálkozik az üzlet újranyitásával, ám a piac előbb-utóbb eldönti, hogy melyik vállalkozás marad talpon – folytatta Ács József. – A mozgóboltok árai nem szállhatnak el, hiszen a falvakban élők közül is sokan utaznak a városba, ahol több áruház működik. Komoly a kockázat ebben az üzletágban, ezért nagy energiát fordítunk arra, hogy működési területünket megtartsuk, illetve bővítsük, s még több településre akarunk elmenni.