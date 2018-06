Olcsóbb lesz az idén a földvári nyár

Adócsökkentéseket vezet be Balatonföldvár Önkormányzata az idei évtől. Futó Zsófiától, a balatonföldvári városháza szóvivőjétől megtudtuk: a tavalyi év jó eredményei indokolták a csökkentést.

– 2017-ben 180 ezer regisztrált vendégéjszakát töltöttek nálunk turisták, amely 11 százalékos növekedés 2016-hoz képest – mondta el kérdésünkre a város sajtószóvivője. – A város sikeres gazdálkodásának köszönhetően nyílt lehetőség a helyi adók tekintetében kedvezmények biztosítására, az idei évtől kezdődően első lépésben a helyi lakosságot érintően.

Ennek értelmében az idei évtől az idegenforgalmi adó személyenként és vendégéjszakánként 420-ról, 400 forintra csökkent. Ezzel együtt a képviselő-testület arról is döntött, hogy a magánszállásadók csak 2020-tól kötelesek eleget tenni az elektronikus bevallási kötelezettségüknek.

Jó hír a földvári ingatlantulajdonosoknak, hogy a kommunális adó mértéke is jelentősen csökken. A korábbi évi 20 ezer forintról, 15 ezer forintra mérséklődik az éves díj, jövő évtől pedig 10 ezer forint lesz a fizetendő adó összege.

A turisták is örülhetnek, hiszen a városatyák döntöttek arról is, hogy idén kevesebbe kerül a parkolás. – Balatonföldváron a tavalyi évtől kezdődően több lépcsőben fizetőparkolási rendszert vezettünk be – tájékoztatott Futó Zsófia sajtószóvivő. – Ennek részeként három fizető zónát alakítottak ki. Újdonság, hogy idén a Bajcsy – Zsilinszky utca két oldalán és a Vak Bottyán utca dél-keleti részén is parkolókat alakítanak ki. A három díjfizető zónában eltérő mértékű óránkénti díjat kell fizetni: a kikötőnél 300, a keleti, valamint a nyugati strandoknál 200, míg a belvárosban 250 forintot. A Földvárkártya birtokosok a tavalyi évhez hasonlóan idén is kedvezményben részesülnek.