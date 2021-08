Olvasóink kedvenc receptjei az új szakácskönyvben

Gasztrotúra címmel, olvasóink kedvenc családi receptjeivel jelenik meg október végén a Mediaworks megyei lapjainak szakácskönyve.

Ezt ne hagyja ki! Gimnáziumban hódít a genderideológia

A zsűri által kiválasztott több mint 150 ételt a napokban mesterszakácsok és -cukrászok készítették el. Az album „műtermében” Sándor Adrienn stylist állította be a finomságokat a fényképezéshez, Imre György pedig többféle fotót is készített, hogy majd a legjobb kerüljön be az ételekről a kiadványba.

– A beküldők idén is kitettek magukért, mind a receptek számát, mind az ételeket tekintve – hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora. Hangsúlyozta, odafigyeltek arra, hogy ne legyenek ismétlődő ételek, és a magyar mellett nemzetközi kitekintést is adjon a könyv. Az előétel, leves, főétel, desszert tematika megmaradt, ugyanakkor újdonságként a grillsütőben és szabad tűzön készült ételek jelentős számban kerülnek a kiadványba.

Farkasinszki Ildikó sós karamellás, kesudiós, füstös sajttortát készített grillsütőben. Ildikó 30 évig dolgozott a közigazgatásban jogászként, de a szakmájában ma is aktív hölgy cukrász végzettséget is szerzett. Most sütisulit vezet, és ott nagy szerepet kapnak a grillben sütött finomságok. Párja, Lovas József is grillkészülékben alkotta meg a füstön párolt, vörösboros báránycsülköt mézes sárgarépakörettel. – Mindketten használunk a grillsütőben füstölőfákat, ezek még aromásabbá, különlegesebbé teszik az ételeket – hangsúlyozta Lovas József.

Csonka Zsolt mesterszakács kiemelte, mindegyik általa elkészített, könyvbe kerülő ételt csodálatosan komponálták meg beküldőik. Külön kiemelte a csorbalevest, a kacsamájjal töltött lepénykét csipkebogyómártással. Amikor pedig majd megjelenik a könyv, már mindenki csemegézhet a jobbnál jobb receptekből.

A szakácskönyv konyháján több gyermek is bemutatta, mit tanult otthon. A kilencéves Bozó Boglárka házi lasagnét alkotott. Édesanyjával és nagymamájával ezt otthon többször készítik, mert a család egyik kedvence. Boglárka szeret sürögni-forogni a konyhában, besegít a pucolásban, a szeletelésben, és ami egyáltalán nem mellékes, a mosogatásban is.

Fotó: MW