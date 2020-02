Olyan sok rendszám kell, hogy kifogyunk a betűkből

Az új autóeladások és főleg az autóimport szárnyalása miatt lényegesen gyorsabban fogynak a kiadható rendszámok Magyarországon. Csak Somogyban közel tízezer rendszámot igényeltek az autótulajdonosok az elmúlt évben. Ezzel az ütemmel számolva 2025-re elfogynak a jelenlegi rendszámok.

Míg az L és M kezdetű egyedi azonosítók több mint négy évig kitartottak, az utána következők annál hamarabb fogytak el. A P betűvel kezdődő rendszámokból már másfél év alatt, míg az R betűs rendszámokból még ennél is gyorsabban, mindössze 16 hónap alatt kifogytak a hatóságok. Már az elmúlt év végén láthattunk az utakon S betűvel kezdődő rendszámokat. A Q-t és az O-t ki sem adták, mert ezek könnyen összekeverhetőek egymással. A Somogy Megyei Kormányhivatal szerint csak az elmúlt évben 9482 rendszámot adtak ki a kormányablakokban. Ennél jóval kevesebbet, mindössze 1025 egyedi azonosítót vontak vissza.

Azt, hogy mi lesz az utolsó jelenlegi rendszerű rendszám, a ZZZ-999 után, most még nehéz megjósolni. Többféle terv is létezik a folytatásra, ám egyelőre nem tudni, a kormányzat melyik mellett teszi le voksát.

Az első – és egyben a legkézenfekvőbb és olcsóbb – megoldási lehetőség az lenne, ha a már leadott rendszámokat vezetnék vissza rendszerbe. Ennél a megoldásnál újra feltűnhetnek akár a somogyi utakon is a már-már elfeledett A, B, esetleg C rendszámos járművek is. Azonban ez csak sebtapasz lehet a problémára a szakértők szerint, hosszú távra nem jelenthet megoldást.

Sokat lehet olvasni arról, hogy néhány szomszédos országhoz, például Ausztriához hasonlóan, nálunk is terület­alapú lenne a rendszámok kiosztása. Előnyének tudják be sokan, hogy az autó tulajdonosa könnyebben beazonosíthatóvá válna. Ugyanakkor bonyolítaná a gépjármű adás-vételével kapcsolatos adminisztrációt, hiszen egy más területről vásárolt autóra új rendszámot is igényelni kellene.

Időről időre napirendre kerül az a javaslat is, hogy a rendszámok legyenek személyhez kötöttek, így új autó vásárlásánál a vevő hozná magával azt az előző autójáról.