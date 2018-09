Olykor bizonytalanok vagyunk, mi áll az élelmiszer címkéjén

A legtöbbekben bizalmatlanságot kelt az élelmiszerek címkéjéről ismerős adalékanyagok hivatalos neve egy felmérés szerint. Ez talán nem is véletlen, mert a lapunk által megkérdezett dietetikus úgy véli: túl sok adalékanyag jut ma a szervezetbe. Érdemes lenne mellőzni a konyhából például az ízfokozókat és a tartósító szereket is.

– Sok esetben bizonytalan vagyok az adalékanyagokkal kapcsolatban – mondta el kérdésünkre a kaposvári Anita. – Tartósítószert már nem használok, még a lekvároknál sem. Sütőpor például van a konyhámban, de leveskocka nincs, inkább a zöldségekhez nyúlok. Előnyben részesítem a helyi termékeket és alapanyagokat, persze az ár is sokat számít abban, mi kerül a kosárba – tette hozzá a családanya.

A magyar fogyasztók többségében bizalmatlanságot kelt az egyes élelmiszerek címkéjéről ismerős adalékanyagok hivatalos neve, ugyanakkor a hétköznapokban fenntartások nélkül használják azokat – ismertette a távirati iroda az eNet felmérését, melyet a Coca Cola Magyarország megbízásából készítettek. A megkérdezettek közel 70 százaléka gondolta úgy, hogy nem használ ízfokozókat, ám több mint 60 százalékukról kiderült, hogy az általuk használt leveskocka, húspác vagy ételízesítők többsége ízfokozó hatású összetevőt is tartalmaz.

– Azt gondolom, túl sokat fogyasztunk ma adalékanyagok hozzáadásával készült élelmiszerekből, sokan használnak a konyhában is ilyen jellegű termékeket és sok kerül bele a bevásárlókosárba is – mondta el lapunknak Heszberger Edina kaposvári dietetikus és táplálkozás szakértő. – Vannak olyan adalékanyagok, melyek hosszú távon fogyasztva károsak is lehetnek, mert felhalmozódnak a szervezetben. Azt szoktam javasolni, hogy ne vegyünk olyat terméket, amin már csak egy hüvelykujjnyi leírásban férnek el az összetevők. S az is kimaradhatna a bevásárlókosárból, amiben túl sok az E-betűs összetevő (bár van számos egészségre hosszú távon fogyasztva sem veszélyes, ámde szintén E-betűvel jelölt adalékanyag, például a citromsav). Ha van rá lehetőség, érdemes kerülni többek között az ízfokozókat, színezékeket, tartósító szereket, nitrites pácsókkal készült élelmiszereket.

A felmérésből kiderült: tízből hat felnőtt elolvassa a címkén, hogy az élelmiszer milyen adalékanyagot tartalmaz. A leginkább elutasított adalékanyagnak az állományjavítókat tartották a megkérdezettek, a leginkább elfogadottnak pedig az édesítőszereket. A válaszadók 80 százaléka használ sütőport, ami egyfajta térfogatnövelőnek minősül a felmérés szerint. A befőtt vagy savanyúságtartósítót, nátrium-benzonátot és keményítőt használók aránya 30 százalék alatt van.

Bajok forrása is lehet

Heszberger Edina hozzátette: több esetben állhat az elhízás mögött is adalékanyagokkal készült élelmiszeripari termékek túlzott fogyasztása. Ha valaki túl sokat fogyaszt ezekből, nagyobb eséllyel lehet valamilyen testi elváltozása, akár ekcémája, gyulladásos bélbetegsége, ételallergiája. Ha viszont az elraktározódó adalékanyagok kiürülnek a szervezetből, ezek a bajok is megszűnhetnek idővel. Persze, azért tartani sem kell mindentől. Ha például a piskótához használt sütőporban nátrium-hidrogénkarbonát van, az nem okozhat különösebb bajt, esetleg kis mellékízt az ételben.