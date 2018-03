Ölyvet simogathattak a plázában

Nem mindennapi élmény a gyerekeknek, hogy ragadozó madarat tarthatnak a karjukon.

Ezt a hét végén megtehették a szüleikkel együtt a Kaposvári Plázában akár egy bevásárlókörúton is. A Déva névre hallgató, hat éves tojó rendkívül szelíd, egy keltetőgépben látta meg a napvilágot. Solymász és vadász célra tenyésztették ki, két amerikai faj, a szalagos álölyv és a vörösfarkú ölyv hibridje. Déva az első hasonló példány Magyarországon. Születése óta teljesen az emberhez szokott.

Egy dél-amerikai füleskuvikot is hoztak a bemutatóra a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság munkatársai a hét végén a Kaposvár Plázába.. Tavaly 140 iskolai ismeretterjesztő előadást tartottak, és az a tapasztalatuk, hogy a gyerekeknek felejthetetlen élmény, ha megsimogathatnak ilyen madarakat. Kiss Balázs elnök elmondta: a hazai ragadozómadarak védelmével is foglalkoznak, a gazdálkodókat figyelmeztetik, hogy ne mérgezzenek rágcsálókat, mert ennek a ragadozó madarak is áldozatul eshetnek. Ehelyett költőládákat, lesőfákat igyekeznek kihelyezni a természetbe. Kiss Balázs szerint az utóbbi években erősödik a hazai ragadozó madarak állománya, köztük a réti és a parlagi sasoké, és ez Somogyban, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén is érzékelhető.