Online elveszti varázsát a piac – de a régi jó dolgokból is maradt valami

A balatonfenyvesi kisvasút vonalbővítésének köszönhetően már Csisztapuszta felől is érkezhetnek látogatók az imremajori kézműves piacra.

Az imremajori piac helyszíne, a Hu­nyady udvar egy időben inkább tűnt dózerolni való épületnek, mint megmenthetőnek. – Rég elköltöztünk Fenyvesről, és most nem győzünk álmélkodni, hogy mekkorát változott ez a hely, amelyről azt gondoltam egykor, hogy a földdel teszik egyenlővé – mondta Tarcsay Mária, aki hosszú idő óta először látogatott el Imremajorba. – Harmincöt éve még itt kóláztunk a régi kocsmában. Azóta óriási változáson esett át minden – tette hozzá Tarcsay Balázs.

Az idei a hatodik év, hogy árusok pakolhatják ki itt a portékáikat. – A kézműves piac élő műfaj, online nincs varázsa. Jó találkozni a vásárlókkal – mondta Bakonyi Róbertné fazekas népi iparművész.

– A járvány miatt sok árus online kezdett értékesíteni, többen nem is tértek vissza emiatt. Ebben az évben, a járvány után kissé visszaesett az érdeklődés. Az időjárástól és a Balaton látogatottságától is függ, mennyien jönnek el hozzánk. Bár csütörtökön is piacnap van, általában vasárnap jönnek többen – mondta Antics László, a Majorka Alapítvány alapítója, aki folyamatosan azon gondolkodik, hogyan tehetné a piacot még korszerűbbé. Tavasszal készült el a régi majorsági épület legromosabb részének felújítása, fedett piactérrel.

– Első perctől kezdve itt vagyok, ez a légkör megnyugtat – mondta Szabó Orsolya, aki fatárgyakra pirográffal, cserepekre decoupage-technikával dolgozik. – Sajnos a bőrömön érzem, hogy ajándéktárgyakra ma kevesebbet költenek az emberek, mint a járvány előtt.

Tökmagos és medvehagymás

Az imremajori Két Kakas Gasztro- és Kézműves Piacra akár üres hassal is érkezhet a látogató. Az éttermi kínálat mellett kemencében sült langalló, lángos, kürtőskalács illata csalogat. – Visszajárók vagyunk a kezdetek óta, nemcsak édes, hanem „sós” kürtőskalácsot is sütünk. Tavasszal medvehagymás, ősszel tökmagos változat is készül. A sonkás-sajtoshoz helyben, a szemközti árustól vásároljuk az igazi parasztsonkát – mondta Stadler Kinga, aki párjával visszatérő résztvevő.

– Mi most vagyunk itt először, kikapcsolódni, nézelődni jöttünk a gyerekeinkkel, az még pénzbe sem kerül – mondta Bognár Erzsébet, aki Erdőkertesről érkezett családjával, hogy kiránduljanak a Nagyberekben.

Fotó: T. B.