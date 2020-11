Online mutatják meg, mit is tudnak

A koronavírus-járvány miatt a nyílt napok és a pályaválasztási rendezvények ugyancsak elmaradnak, ezért az online térben ismertetik meg képzéseiket a nyolcadikos diákokkal a Siófoki Szakképzési Centrum oktatási intézményei.

A Mathiász János Technikum és Gimnázium 13. A osztálya egy videót készített, amelyben azokat a szakmákat mutatják be, amelyekre iskolájukba jelentkezhetnek. – A ballagási után most pályaválasztási videókat készítettek diákjaink, s nagyon büszkék vagyunk, hogy a mathiászos tanulók digitális alkotása az Európai Szakképzési Hét oldalára is felkerült – mondta el Horváth Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója. A napokban elkészült a pályaválasztási kiadványuk, amely a centrum oldalán már elérhető. Ebben 17 ágazatból közel félszáz szakma közül választhatnak a nyolcadikosok. A tájékoztatóból háromezret juttatnak el az általános iskolákba.

– Mivel a vírus miatt a pályaválasztási rendezvényeink elmaradnak, ezért az online térben, a közösségi oldalon is próbáljuk bemutatni iskoláinkat – mondta el Horváth Péter. A főigazgató megjegyezte: több új képzésre is jelentkezhetnek hozzájuk a nyolcadikos diákok, Marcaliban, támogatva a helyi kórház szakember-utánpótlását, meghirdetik a gyakorló ápoló szakmát. De fodrász- és kozmetikus technikus képzést is indítanak. Balatonbogláron többek között informatikai, szőlész-borász szakmákkal csábítják a diákokat. A siófoki Barossban gyakorló ápolókat képeznek, de hajózási technikusnak is jelentkezhetnek hozzájuk. Siófokon, a Krúdyban gimnáziumi osztály indul jövőre, itt töretlenül népszerű a szakács-, a cukrász-, a pénzügyi vagy a logisztikai képzés. A Barossban és a Mathiászban a Dobbantó program keretében a nyolc általánost be nem fejezetteknek segítenek abban, hogy legalább részszakképesítést szerezzenek. A nyolcadikosok február 19-éig jelentkezhetnek a középfokú oktatási intézményekbe.